Kaune parduodamas išskirtinis būstas: kaina verčia išsižioti

Nekilnojamojo turto brokerė Natalija Martinavičienė sako, kad aukščiausios klasės būsto pirkėjų prioritetai per pastaruosius metus pastebimai pasikeitė.
„Anksčiau prestižas dažniau buvo siejamas su gyvenimu miesto centre, Senamiestyje ar išskirtiniame miesto rajone. Šiandien vis daugiau žmonių vertina privatumą, erdvę ir galimybę kasdien būti arčiau gamtos, ypač, jei miesto centras yra pasiekiamas vos per dvidešimt minučių. Tokių objektų pirkėjams svarbu ne tik namo plotas ar interjeras, bet ir gyvenimo kokybė“, – pasakoja N. Martinavičienė.
Jos teigimu, būstai su nuosava pakrante Kaune yra itin reti. Nors miestas turi nemažai vandens telkinių, pasiūlymų, kuriuose būtų galima turėti nuosavą priėjimą prie vandens ir kartu gyventi miesto ribose, rinkoje pasitaiko labai nedaug.
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Vietoj Senamiesčio – nuosavas paplūdimys
Prabangiausio segmento pirkėjai, pasak N. Martinavičienės, vis dažniau ieško ne reprezentacinio adreso, o galimybės atsiriboti nuo miesto šurmulio. Ypač vertinami paskutiniai sklypai gatvėse, uždaros teritorijos, gamtos vaizdai ir vandens artumas.
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„Žmonės nori ryte atsibusti matydami vandenį, vakaroti terasoje be kaimynų žvilgsnių ir turėti galimybę ilsėtis savo teritorijoje. Tokios savybės šiandien dažnai tampa svarbesnės už atstumą iki miesto centro“, – sako brokerė.
Pasak jos, būtent privatumas ir išskirtinė lokacija dažniausiai lemia didžiausią tokių objektų vertės dalį. Namo architektūra, interjeras ar technologiniai sprendimai yra svarbūs, tačiau jų rinkoje galima rasti ir daugiau. Tuo metu pakrantės sklypų skaičius yra ribotas.
„Svarbu ir tai, kad ši Kauno dalis sparčiai keičiasi. Gerinama infrastruktūra, atnaujinami keliai, o šalia veikiantis vandens pramogų parkas kuria papildomą vertę. Todėl pirkėjai mato ne tik dabartinį objekto išskirtinumą, bet ir vietovės potencialą ateityje“, – sako N. Martinavičienė.
Ar Kaune įmanoma gyventi kaip kurorte?
„Prabangūs namai su pirtimis, SPA erdvėmis, geoterminiu šildymu, saulės elektrinėmis ir didelėmis terasomis šiandien tampa nebe išimtimi, o nauju standartu aukščiausios klasės segmente. Tačiau objektai prie vandens išlieka ypatingi“, – pastebi N. Martinavičienė.
Anot jos, namas turi ne tik nuosavą pakrantę, bet ir suformuotą paplūdimį, poilsio zoną, panoraminius vaizdus į vandens telkinį bei projektą papildomam svečių namui.
„Tokios galimybės dažniau siejamos su kurortais nei su didmiesčiu. Vis dažniau girdime pirkėjus sakant, kad jie nebenori laukti atostogų. Jie nori kasdien gyventi taip, kaip gyvena žmonės poilsio vietose. Todėl atsiranda poreikis turėti gamtą, vandenį, privatumą ir visas komforto paslaugas vienoje vietoje. Tai ir yra viena ryškiausių šiandieninių prabangaus būsto rinkos tendencijų“, – sako N. Martinavičienė.