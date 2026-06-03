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Pauliaus Vaitiekūno karjeroje – pokyčiai

2026 m. birželio 3 d. 14:54
Klausomiausios šalyje radijo stoties M1 eteryje – pokyčiai. Nuo šiol žmonių pamėgtoje laidoje „Orų berniukai“ nebegirdėsime Pauliaus Vaitiekūno balso. „Atėjo laikas vasarai“, – šypsosi jis. Paskutinę laidą ketvirtadienį Paulius ves ne su Mantu Bružu, kaip buvo įprasta, o su garsiausiu šalies keliautoju, turinio kūrėju Pauliumi Samoška, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Pauliaus teigimu, M1 jis nepalieka.
„Supratau, kad pastaruoju metu daug dirbu ir per mažai gyvenu. Ne tik vedu laidas radijuje, įvairius renginius, bet ir rengiu tinklalaides internete, ruošiu turinį socialiniems tinklams. Prasideda dar viena mano gyvenimo vasara, noriu šį laikotarpį išnaudoti savo malonumui. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad M1-ame manęs nebebus“, – kiek mįslingai, neatskleisdamas tolimesnių planų, kalba P.Vaitiekūnas.
Anot populiaraus radijo laidų vedėjo, M1 durų jis neužveria – žada vėliau grįžti su naujienomis ir nebūtinai kaip radijo laidų vedėjas.

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„Radijas jau seniai nebėra tik radijas, čia vyksta labai daug gražių dalykų ir užkulisiuose, kurių klausytojai nemato ir negirdi. M1, kaip klausomiausia Lietuvos radijo stotis, nuolat stebina didžiuliais užmojais, puikiausią to pavyzdį matėme pernai gruodį, kai vyko grandioziniai M1 muzikos apdovanojimai Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Radijo stotis turi daugybę platformų, kaip gali pasiekti žmones, tad noriu neapsiriboti vien eteriu, galiu savo kūrybiškumą ir energiją panaudoti gerokai plačiau“, – pasakoja jis.
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Pauliaus balsas M1 eteryje skamba jau ne vienerius metus. Iš pradžių jis buvo ankstyvos rytinės laidos vedėjas, o prieš metus su kolega Mantu Bružu pradėjo kurti priešpiet einančią laidą „Orų berniukai“.
Tad koks likimas laukia „Orų berniukų“?
„Klausytojų pamilta laida eteryje garantuotai liks, kėdę šalia Manto užims ir mane pakeis kitas garsus bei gerai visiems žinomas laidų vedėjas. Apie tai M1 paskelbs jau visai netrukus. Esu ramus – „Orų berniukai“ lieka labai gerose rankose“, – intriguoja P.Vaitiekūnas.
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