Socialiniuose tinkluose plinta akimirka iš K. Kerbedžio koncerto: minia prašė tik vieno

Tarp vakaro žvaigždžių pasirodė ir legendinis atlikėjas Kastytis Kerbedis, kurio pasirodymas sulaukė itin audringos publikos reakcijos.
Vienas pasirodymo momentų netrukus persikėlė ir į socialinius tinklus – „TikTok“ sparčiai išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip žiūrovai vieningai prašo dar vienos dainos.
Publikai garsiai skanduojant „Pakartot!“, atlikėjas nusprendė pasitikslinti, kokio kūrinio gerbėjai laukia labiausiai.
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„Ką, „Mėlynakę“?“ – į susirinkusiuosius kreipėsi Kastytis, sulaukęs dar garsesnių ovacijų.
Netrukus dainininkas šmaikščiai pajuokavo ir apie savo amžių.
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„Na, nesvarbu, kad man 160-imt. Galiu dar kol kas. Kiek norėsiu“, – juokdamasis sakė jis.
Po akimirkos K. Kerbedis dar kartą kreipėsi į minią: „Pakartot „Mėlynakę“?“
Sulaukęs vieningo publikos atsako, atlikėjas su šypsena pridūrė: „Tokia paprasta dainelė... Rokuti, duok dar kartą „Mėlynakę“.“
Šis vaizdo įrašas sužavėjo internautus. Komentaruose negailėjo pagyrų atlikėjui, o vaizdo įrašas sulaukė dešimčių tūkstančių peržiūrų.