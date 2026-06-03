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Socialiniuose tinkluose plinta akimirka iš K. Kerbedžio koncerto: minia prašė tik vieno

2026 m. birželio 3 d. 09:01
Lrytas.lt
Paskutinį pavasario savaitgalį Marijampolėje nuaidėjo miesto šventė „Cukrinis festivalis 2026“, subūrusi gausų būrį lankytojų ir ryškiausius šalies atlikėjus.
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Tarp vakaro žvaigždžių pasirodė ir legendinis atlikėjas Kastytis Kerbedis, kurio pasirodymas sulaukė itin audringos publikos reakcijos.
Vienas pasirodymo momentų netrukus persikėlė ir į socialinius tinklus – „TikTok“ sparčiai išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip žiūrovai vieningai prašo dar vienos dainos.
Publikai garsiai skanduojant „Pakartot!“, atlikėjas nusprendė pasitikslinti, kokio kūrinio gerbėjai laukia labiausiai.

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„Ką, „Mėlynakę“?“ – į susirinkusiuosius kreipėsi Kastytis, sulaukęs dar garsesnių ovacijų.
Netrukus dainininkas šmaikščiai pajuokavo ir apie savo amžių.
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Po akimirkos K. Kerbedis dar kartą kreipėsi į minią: „Pakartot „Mėlynakę“?“
Sulaukęs vieningo publikos atsako, atlikėjas su šypsena pridūrė: „Tokia paprasta dainelė... Rokuti, duok dar kartą „Mėlynakę“.“
Šis vaizdo įrašas sužavėjo internautus. Komentaruose negailėjo pagyrų atlikėjui, o vaizdo įrašas sulaukė dešimčių tūkstančių peržiūrų.
Kastytis KerbedisKoncertasMarijampolė

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