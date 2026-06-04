Godos Alijevos gyvenime – ypatingas įvykis

Ta proga socialiniuose tinkluose Godą puolė sveikinti žinomi bičiuliai, negailėję gražių linkėjimų.
Beje, būtent šią dieną grupė „Šeškės“ išleido naują dainą „Sparnai“, kuri jau spėjo sužavėti būrį gerbėjų.
G. Alijeva pramogų pasaulyje sukasi jau daugiau nei 20 metų – per tą laiką ji ne tik dainavo grupėse „YVA“, „69 danguje“, „Šeškės“, bet ir aktyviai sukosi televizijoje.
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Žinoma moteris buvo ištekėjusi už krepšininko Rolando Alijevo, su kuriuo ji susilaukė dviejų vaikų, tačiau 2019 m. pora pasuko skirtingais keliais.
Taip pat visai neseniai žinoma moteris prakalbo apie užklupusius iššūkius – 2025 m. vasarį ji prisipažino išgirdusi nerimą keliančią diagnozę.
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Dainininkė atskleidė, kad jai buvo diagnozuotas Žmogaus papilomos virusas (ŽPV), dėl kurio jai buvo atlikta operacija.
„Tikiu, jog tai privers susimąstyti ne vieną moterį ir imtis veiksmų. Eilinės patikros metu pas ginekologę pasidariau tyrimus pagal programą ir ŽPV, buvau visiškai rami ir nesitikėjau absoliučiai jokio kito atsakymo, kaip tik viskas yra gerai.
Tad išgirsti žodžiai jog jūs turit ŽPV ir būtina biopsija dėl vėžinių ląstelių mane visiškai išmušė iš pusiausvyros, nes jaučiausi sveika ir neturėjau jokių nusiskundimų“, – tada kalbėjo ji.
Dabar Goda kone daugiausiai savo laiko atiduoda koncertams su grupe „Šeškės“, kurioje taip pat dainuoja Karina Krysko ir Ingrida Martinkėnaitė.
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