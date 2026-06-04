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Juozo Statkevičiaus pasisakymas apie moteris sukėlė pasipiktinimo bangą

2026 m. birželio 4 d. 14:43
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta vaizdo įrašas, kuriame garsus šalies dizainers Juozas Statkevičius (57 m.) pasisakė apie moterų išvaizdą ir grožio standartus savo akimis. Tiesa, įrašas sukėlė tikrą audrą – žinomo vyro vertinimas kaip reikiant papiktino internautus.
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Įrašas išplito socialiniame tinkle „TikTok“.
Trumpoje ištraukoje J. Statkevičius pažėrė kritikos moterims, kurios kasdienai renkasi ryškų makiažą.
Dizaineris pridūrė, kad itin dažnai jį nustebina prekybos centrų pardavėjų makiažas.

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„Pasižiūri į „Maximos“ kasininkes – su priklijuotomis blakstienomis sėdi, vos jas pakelia. Kur reikėtų blakstienų raudonam kilimui, tai jos sėdi kasoje su tomis“, – vaizdo įraše kalbėjo jis.
Vis dėlto J. Statkevičius pabrėžė, kad tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Visgi jis nevengė pasidalinti mintimis apie galimą išsilavinimo įtaką.
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„Kita vertus, tu negali teisti, nes jų gal visa gyvenimo svajonė žiūrėti į paveiksliukus. Ir kur ji gali daugiau nueiti pagal jos išsilavinimą ir visa ką? Ji gali tik sėdėti kasoje su tomis priklijuotomis blakstienomis ir įsivaizduoti, kad ji yra žvaigždė. Čia žmogaus pasirinkimas.
Kartais keista, kad viskas taip susimaišė. Pardavėja nori būti aktore, o aktorė nori pasislėpti ir nieko nepasidažyti. Kuo mažiau makiažo, tuo natūraliau, matai tą tikrą grožį ir jaunystę“, – dėstė J. Statkevičius.
Itin atvira J. Statkevičiaus nuomonė iššaukė audringą diskusiją. Po įrašu pasipylė internautų komentarai – kol vieni pritarė dizainerio išsakytoms mintims, kiti dėl to neslėpė pykčio.
„Ar kasininkės negali būti gražios? Čia žmonių žeminimas“, – rašė viena internautė.
„Kodėl skirstot žmones? Ar jūs visiems patinkat? Kaip baisu, pirma pradėkit nuo savęs <...>“, – piktinosi kita.
„Tai kiekvieno žmogaus pasirinkimas“, – rašė dar viena.
„O kam išvis vertinti ir „kasininke“ vadinti? Gal ji yra paprasta moteris“, – mintimis dalijosi kita.
Juozas Statkevičiuskritikapardavėjai

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