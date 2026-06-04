Monika Falcon nustebino neįtikėtina drąsa: leido ant kaklo susirangyti pavojingai gyvatei

Monika savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip šalia jos rangosi gyvatė.
Negana to, moteris leido gyvačių prižiūrėtojui užkabinti jai gyvatę ant kaklo.
Tokią pramogą neretai galima išbandyti turistinėse vietose, kur lankytojams siūloma palaikyti ar net nusifotografuoti su egzotiniais gyvūnais, prižiūrimais jų dresuotojų ar prižiūrėtojų.
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Ko gero, tokiai patirčiai ryžtųsi tik nedaugelis, tačiau Monika tikino, kad svarbiausia neišprovokuoti šio pavojingai atrodančio gyvūno.
Panašu, kad ši patirtis ją privertė susimąstyti ir apie gyvenimą – prie vaizdo įrašo pasirodė iškalbinga Monikos žinutė.
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„Kaip kobra – rami, kol jos neprovokuoji. Elegancija iš išorės, stiprybė viduje.
Ne kiekviena šypsena reiškia silpnumą, o ne kiekviena tyla – baimę“, – prie vaizdo įrašo rašė Monika.
Monika Sakalauskaitėgyvatėekstremalūs pojūčiai
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