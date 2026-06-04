O. Pikul ir D. Dirkstys mėgaujasi laiku Tailande: paviešino romantiško nuotykio ant vandens akimirkas

Panašu, kad egzotiškoje aplinkoje jiedu randa progą ne tik pakeisti kasdienę aplinką, bet ir daugiau dėmesio skirti vienas kitam.
Socialiniuose tinkluose vis pasirodo bendros jų akimirkos – romantiški vakarai paplūdimyje, pasivaikščiojimai prie jūros ir jaukūs momentai dviese.
Dienomis jiedu renkasi aktyvesnį laisvalaikį ir mėgaujasi Tailando siūlomomis pramogomis.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Šįryt poros „Instagram“ įrašų srautą papildė dar vienas bendras vaizdo įrašas. Jame matyti, kaip O. Pikul ir D. Dirkstys leidžiasi į nuotykį ant vandens – pora pasidalijo kadrais iš pasiplaukiojimo vandens motociklais.
Vaizdo įraše užfiksuotos ne tik adrenalino kupinos akimirkos ant vandens, bet ir romantiški momentai dviese – bučiniai bei jaukus laikas kartu.
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Primename, kad apie savo santykius Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys viešai pranešė šių metų Valentino dieną – vasario 14-ąją.
Netrukus po to jiedu žengė dar vieną svarbų žingsnį – Kauno „Žalgirio“ arenoje tūkstančių žiūrovų akivaizdoje per „UTMA“ susižadėjo.
Poros vestuvės planuojamos rugsėjo 26-ąją. Įdomu tai, kad tą pačią dieną D. Dirksčio laukia ir dar vienas svarbus įvykis – „UTMA“ ringe jis stos į kovą su Sergejumi Maslobojevu.