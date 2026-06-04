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O. Pikul ir D. Dirkstys mėgaujasi laiku Tailande: paviešino romantiško nuotykio ant vandens akimirkas

2026 m. birželio 4 d. 10:28
Lrytas.lt
Kol Dominykas Dirkstys Tailande tęsia pasirengimą artėjančiai kovai, laiką drauge su juo leidžia ir sužadėtinė, verslininkė Oksana Pikul.
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Panašu, kad egzotiškoje aplinkoje jiedu randa progą ne tik pakeisti kasdienę aplinką, bet ir daugiau dėmesio skirti vienas kitam.
Socialiniuose tinkluose vis pasirodo bendros jų akimirkos – romantiški vakarai paplūdimyje, pasivaikščiojimai prie jūros ir jaukūs momentai dviese.
Dienomis jiedu renkasi aktyvesnį laisvalaikį ir mėgaujasi Tailando siūlomomis pramogomis.

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Šįryt poros „Instagram“ įrašų srautą papildė dar vienas bendras vaizdo įrašas. Jame matyti, kaip O. Pikul ir D. Dirkstys leidžiasi į nuotykį ant vandens – pora pasidalijo kadrais iš pasiplaukiojimo vandens motociklais.
Vaizdo įraše užfiksuotos ne tik adrenalino kupinos akimirkos ant vandens, bet ir romantiški momentai dviese – bučiniai bei jaukus laikas kartu.
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Primename, kad apie savo santykius Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys viešai pranešė šių metų Valentino dieną – vasario 14-ąją.
Netrukus po to jiedu žengė dar vieną svarbų žingsnį – Kauno „Žalgirio“ arenoje tūkstančių žiūrovų akivaizdoje per „UTMA“ susižadėjo.
Poros vestuvės planuojamos rugsėjo 26-ąją. Įdomu tai, kad tą pačią dieną D. Dirksčio laukia ir dar vienas svarbus įvykis – „UTMA“ ringe jis stos į kovą su Sergejumi Maslobojevu.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysTailandas

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