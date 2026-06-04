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O. Pikul ir D. Dirkstys užminė mįslę apie nėštumą: paviešino nuotraukas

2026 m. birželio 4 d. 12:56
Lrytas.lt
Oksana Pikul (42 m.) ir Dominykas Dirkstys (24 m.) socialiniuose tinkluose pasidalijo naujomis bendromis nuotraukomis iš Tailando, kurios akimirksniu patraukė sekėjų dėmesį.
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Paviešintuose kadruose netrūko švelnių akimirkų – vienoje nuotraukoje matyti, kaip D. Dirkstys švelniai liečia sužadėtinės pilvą, kitoje – jį pabučiuoja. Būtent taip juodu pakurstė gerbėjų spėliones apie galimą O. Pikul nėštumą.
Komentaruose netrukus pasipylė spėlionės ir sveikinimai – dalis sekėjų ėmė svarstyti, ar pora tokiu būdu užsimena apie galimus pokyčius asmeniniame gyvenime ir galimą šeimos pagausėjimą.
Tiesa, nei O. Pikul, nei D. Dirkstys apie tokias interpretacijas kol kas viešai nepasisakė.

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Primename, kad apie savo santykius Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys viešai pranešė šių metų Valentino dieną – vasario 14-ąją.
Netrukus po to pora susižadėjo, o vestuves planuoja rugsėjo 26-ąją.
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