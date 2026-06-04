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Po V. Laučiaus skandalo – A. Valinsko reakcija: pasiūlė griežtą taisyklę

2026 m. birželio 4 d. 10:32
Lrytas.lt
Prieš kelias dienas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius (54 m.) įkliuvo pareigūnams. Paaiškėjo, kad būdamas neblaivus jis sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš jo vietos. Regis, ši naujiena patraukė ir televizijos laidų vedėjo Arūno Valinsko (59 m.) dėmesį.
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Žinomas vyras šį skandalą aptarė „15min“ tinklalaidėje „Valinskas žino“.
Laidoje jis kartu su Aurimu Peredniu ir Vaidotu Beniušiu pastebėjo, kad neblaivių asmenų, prigautų vairuojant, sąrašas tik didėja. Beje, į jį yra tekę atsidurti ir pačiam A. Valinskui.
Pokalbio metu pašnekovai svarstė, kaip būtų galima ką nors pakeisti dėl šios sitaucijos.

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„Kadangi aš šiuo klausimu labiau patyręs... Pavyzdžiui, LRT galioja tokia taisyklė, kad po vieno karto – aišku, jeigu be pasekmių, be nieko – yra dar tam tikras suspendavimas, geltona kortelė, ne raudona.
Bet iš karto yra pasakoma, kad jeigu bus antras kartas – tada be jokių diskusijų. Netgi kol vyko tam tikras tyrimas, man teko nevesti, man atrodo, 2–3 „Auksinio proto“ laidų. Andrius vienas dirbo“, – apie savo patirtį pasakojo A. Valinskas.
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Žinomas vyras pridūrė, kad panašią praktiką siūlytų ir pareigūnams girtam įkliuvusiam V. Laučiui.
„Klausėte, ką daryti. Be jokios abejonės, tikrai negalima žmogaus už tokį dalyką išbraukti visam gyvenimui. Aišku, turėtų būti tam tikras laikas pasėdėjimui ant nusiraminimo, ant atšalimo kėdutės.
Ko gero, tokiu atveju redakcijos, televizijos ar mokymo įstaigos turėtų neleisti trumpam į eterį – tam tikrą laiko tarpą galima dirbti už kadro.
Bet prieš tai turi būti ir pasakymas, kad tai būtų paskutinis kartas, nes su antru kartu praktiškai visi santykiai darbovietėje turėtų baigtis“, – tinklalaidėje „Valinskas žino“ svarstė A. Valinskas.
Arūnas ValinskasVladimiras Laučiusvairavimas
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