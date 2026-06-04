Raigardo Tautkaus dukra Sofia Tea užaugo: paaiškėjo, ką ji veikia

Atlikėja susirinkusius svečius džiugino minimal-house stiliaus programa. „Pakvietimą groti atidarymo dieną gavau likus visai nedaug laiko iki renginio, kas nebūtų problema, tačiau reikėjo parengti visai kitokią programą nei groju įprastai.
Todėl labai džiaugiuosi ne tik pakvietimu gautu iš renginio organizatorės Sandros Straukaitės, bet ir šiltais svečių atsiliepimais, kuriems patiko mano padarytas ir atliktas set‘as“, emocijomis dalinosi Sofia Tea. Atlikėja neslėpė sulaukusi komplimentų ne tik dėl muzikos, bet ir dėl išskirtinės aprangos: renginiui Sofia Tea pasipuošė dizainerės Sandros Straukaitės kurta apranga.
Dar pradinėse klasėse į Londoną su tėvais išvykusi gyventi atlikėja, ten, prestižinėje Guildhall School of Music And Drama akademijoje (Junior departamente) tęsė M.K. Čiurlionio menų mokykloje pradėtus smuiko mokslus, o šiemet baigė prestižinę BRIT School, kurioje mokėsi tokios žvaigždės kaip atlikėja Adel, Amy Whinehouse, Lola Young, Tom Holland, RAYE, Olivia Dean, Jessie J ir daug kitų. Šiuo metu atlikėja koncentruojasi į muzikos kūrimą ir prodiusavimą bei „didžėjavimą“, o nuo rudens tęs muzikos prodiusavimo studijas universitete Londone.
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Šiuo metu atlikėja aktyviai darbuojasi Londone ir po trumpų atostogų Lietuvoje bei kitur Europoje, grįžta į Londoną, kur rengiasi naujos dainos išleidimui su žinoma leidybine kompanija SHOGUN AUDIO. „Labai laukiu naujo singlo ir visų savo koncertų Londone. SHOGUN AUDIO dirba su tokiais atlikėjais kaip DJ Friction, K-Tee, DJ Marky, Monroe, Spectrasoul, Pola&Bryson ir t.t. Bet kiekvieną kartą labai džiaugiuosi gaudama kvietimų grįžti į Lietuvą, kur begyvenčiau – mano širdis čia“, pasakojo Sofia Tea.