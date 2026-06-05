Ąžuolo ir Inetos Žvagulių šeimoje – ypatinga šventė

Šia proga Ineta pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti jaukios šeimos akimirkos ir ūgtelėjęs sūnus: jam suėjo 9-eri.
I. Žvagulienė Bernardui skyrė yaptingus žodžius.
„Su 9-uoju gimtadieniu, mūsų meile, Bernardėli!!!
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Linkime, kad visada išliktum tokios didelės ir geros širdelės.
Tegul kiekviena diena atneša naujų nuotykių, ištikimų draugų, gražių svajonių ir daug laimingų akimirkų.
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Begalo tave mylime!!!“ – rašė Ineta.
Primename, kad po dešimtmečio kartu Ąžuolas ir Ineta vestuves Kernavėje iškėlė praėjusių metų gegužę. Pora Augina du vaikus: Bernardą ir dešimtmetę dukrą Barborą.
Ineta PuzaraitėĄžuolas ŽvagulisGimtadienis
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