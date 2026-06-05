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Ąžuolo ir Inetos Žvagulių šeimoje – ypatinga šventė

2026 m. birželio 5 d. 17:50
Lrytas.lt
Verslininkų Ąžuolo ir Inetos Žvagulių šeimoje – graži šventė. Birželio 4-ąją šeima atšventė sūnaus Bernardo gimtadienį.
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Šia proga Ineta pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti jaukios šeimos akimirkos ir ūgtelėjęs sūnus: jam suėjo 9-eri.
I. Žvagulienė Bernardui skyrė yaptingus žodžius.
„Su 9-uoju gimtadieniu, mūsų meile, Bernardėli!!!

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

Linkime, kad visada išliktum tokios didelės ir geros širdelės.
Tegul kiekviena diena atneša naujų nuotykių, ištikimų draugų, gražių svajonių ir daug laimingų akimirkų. 
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Begalo tave mylime!!!“ – rašė Ineta.
Primename, kad po dešimtmečio kartu Ąžuolas ir Ineta vestuves Kernavėje iškėlė praėjusių metų gegužę. Pora Augina du vaikus: Bernardą ir dešimtmetę dukrą Barborą.
Ineta PuzaraitėĄžuolas ŽvagulisGimtadienis
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