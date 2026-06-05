Erika Vitulskienė nustebino netikėtais išvaizdos pokyčiais

Ilgą laiką šviesius, ilgesnius plaukus nešiojusi žinoma moteris nusprendė žengti į naują erą.
Instagrame ji parodė, kaip nuo šiol atrodo jos šukuosena, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Socialiniame tinkle buvo matyti, kad Erika ne tik patrumpino plaukų ilgį, bet ir pasirinko dar nematytą spalvą.
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Dabar žinomos moters plaukai – ugniniai.
Šie pokyčiai socialiniuose tinkluose sulaukė didelio susidomėjimo, komentarų skiltyje negailėta komplimentų.
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„Be žodžių. Ugninga moteris ir vidumi ir išvaizda“, – rašė viena.
„Kaip nerealiai“, – pridėjo kita.