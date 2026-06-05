J. Naruševičiūtė atskleidė, kaip užtiko ją išdavinėjantį 22 metais jaunesnį M. Vygantą: „Kelnės nusmauktos“

Tinklalaidėje „Nekomforto zona“ ji ryžosi dar kartą paliesti skaudžią temą ir pažėrė negirdėtų faktų apie patirtą išdavystę.
Kartu su Mantu darnius santykius ji puoselėjo beveik 10 metų, todėl žinoma moteris pripažino nesupratusi, kodėl problemos nebuvo spendžiamos taip, kaip įprasta – kalbantis.
„Visada šia tema kalbėjome. Žiūrėk, jei taip atsitiks – būk žmogus atsisėskime ir pakalbėkime. Juk visko gali būti, ir aš galiu įsimylėti. Kodėl galima kaltinti tik vieną pusę? Taip atsitiko, atsitiko gyvenimas ir viskas. Pamilau, pamačiau.
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Viską aš pakelsiu, gal man liks didelė nuoskauda, bet negalima taip draskyti ir meluoti. Įsivaizduokit, kaip aš gyvenau metus laiko, kai šalia, apsimesdama drauge, buvo jo meilužė“, – apie Mildą May, su kuria dabar ateitį kuria M. Vygantas kalbėjo Jolanta.
Dainininkė neslėpė, kad stipriai meilei netrukdė daugiau nei 20 metų skirtumas.
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„Tikrai nesijautė metų skirtumo. Aš jaučiausi tokia moterimi... 2019 m. man buvo šiek tiek sutrikusi sveikata, buvau priaugusi svorio, ieškojau, kas vyksta, išsigydžiau visas savo problemas.
Bet kiekvieną dieną girdėjau: „Aš myliu tave tokią, kokia esi.“ Aš net skrandžio operaciją norėjau darytis, bet tiek jis, tiek jo vaikai man sakė: „Nedrįsk – esi pati mano nuostabiausia“, – prisiminimais dalijosi Londone gyvenanti atlikėja.
Tinkalaidėje Jolanta pasidalijo, jog M. Vygantas jai rašė meilės kupinus laiškus, tačiau vėliau, skyrybų dramos, įkarštyje pasirodę pareiškimai, jog meilės nebuvo – ją įskaudino.
„Tokių laiškų turiu labai daug. Rudenį man tikrai skaudėjo – nemeluosiu. Kai jis sėdėjo su ta, kaip jis pats sakė, „pirma ir paskutine meile“, nors aš buvau jo trečia meilė, o ji – ketvirta, jis viešai pareiškė, kad niekada manęs nemylėjo.“ Aš apsiverkiau“, – dalijosi J. Naruševičiūtė.
Žinoma moteris atsivėrė ir apie momentą, kuomet suprato, jog Mantas ją išdavinėja.
„Aš žinojau, kad yra meilužė, nes juos pagavau. Aš juos pagavau tamsiame kambaryje. Žmogus, su kuriuo tu miegi vienoje lovoje, kuris tave glamonėja, ir tu pagauni jį – kelnės nusmauktos, tamsoje. Ji atšoka greitai, kai įeini. Ką veikėt? Šaškėm žaidėt?
Ji persekiojo. Jeigu mes nusiperkam į teatrą bilietus, ji nusiperka ir eina taip pat. Jeigu mes kažkur koncertuojame – ji ateina iš paskos. Žinot, kai aš taip nedarau, aš nepagalvojau. Man daug kas iš aplinkinių sakė, ar tu nematei? Ji lipo tiesiog ir jis neatlaikė. Man sakė, kad tu nustojai jį girti, tu nustojai jį dievinti, o ji pradėjo jį dievinti“, – atviravo Jolanta.
Mantas VygantasSantykiaibuvusi mergina
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