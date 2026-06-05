Kaune – išskirtinis renginys su žinomais žmonėmis: atvyko ir retai matomas svečias

Vakaro akcentas – Donaldas Trumpas
Dar prieš renginį organizatoriai užsiminė, kad svečių laukia dvi netikėtos staigmenos – vieno paveikslo paroda ir specialiai šiai progai sukurtas kokteilis, kainuojantis mažiau nei litras kuro.
„Baruose žmonės kalba ne tik apie maistą ar gėrimus. Čia aptarinėjamos ir pasaulio naujienos, politika, ekonomika, kasdieniai rūpesčiai. Pastaraisiais mėnesiais bene dažniausiai girdėdavome diskusijas apie JAV politiką ir degalų kainas.
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Kai atsirado galimybė pristatyti Kanadoje gyvenančio lietuvių menininko Tado Zaičiko kūrinį, nusprendėme šias temas sujungti į vieną istoriją“, – pasakojo „ROO bar&kitchen“ įkūrėjas ir profesionalus barmenas Rokas.
Vakaro metu svečiams buvo pristatytas vienas naujausių T. Zaičiko darbų – ryškiomis spalvomis nutapytas JAV prezidento Donaldo Trumpo portretas. Pastaraisiais metais Kanadoje gyvenantis lietuvių menininkas sulaukia vis daugiau kolekcionierių dėmesio būtent dėl šios serijos kūrinių, kuriuose politikos veikėjai interpretuojami poparto ir gatvės meno stilistika.
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Atidarymą vedęs Andrius Burba pabrėžė, kad T. Zaičiko darbai jau seniai peržengė lietuvių bendruomenės ribas ir yra vertinami Šiaurės Amerikos meno rinkoje.
„Tai menininkas, kurio darbai atpažįstami visame pasaulyje. Jo kūriniai kalba apie šiuolaikinį pasaulį, visuomenę ir žmones, kurie šiandien formuoja viešąją erdvę“, – sakė A. Burba.
Renginyje dalyvavo ir ilgamečiai Tado Zaičiko bičiuliai – visuomenininkė, Diana Gaičiūnaitė-Dirmė bei retai viešumoje matomas jos brolis, iliuzionistas ir menininkas Arvydas Gaičiūnas.
Pasak D. Gaičiūnaitės-Dirmės, šiuolaikinis menas neturėtų būti uždaromas vien galerijų ar muziejų erdvėse.
„Meno vieta yra visur. Labai gerai, kad menas būna arčiau žmonių. Gražių kūrinių galima pamatyti viešbučiuose, restoranuose, o šiandien – ir kokteilių bare. Man atrodo svarbu, kad meną matytų kuo daugiau žmonių, ypač jaunimas. Nebūtina visada pirkti bilietą ir eiti į galeriją, kad susidurtum su menu“, – sakė ji.
Pašnekovė prisipažino, kad jai artimiausias šiuolaikinis menas, nes būtent jis geriausiai atspindi laikmetį, kuriame gyvename.
„Mane domina tai, kas vyksta dabar. Žinoma, akademinis menas taip pat vertingas, tačiau šiuolaikiniai kūrėjai į savo darbus sudeda dabarties nuotaikas, aktualijas, savo asmeninį santykį su pasauliu. Todėl žiūrėdamas į tokius kūrinius matai ne tik paveikslą, bet ir laikmetį“, – kalbėjo ji.
Retai matomas svečias
Vakaro svečiai turėjo progą sutikti ir retai viešumoje pastaraisiais metais pasirodantį A. Gaičiūną.
Sesers teigimu, ilgus metus scenoje ir dėmesio centre buvęs menininkas šiandien daugiausia laiko praleidžia kūrybinėje studijoje.
„Anksčiau Arvydas nuolat buvo tarp žmonių, o dabar jam labiausiai patinka pats kūrybos procesas. Jis užsidaro studijoje ir dirba. Kiek žinau, dažniausiai tapo naktimis. Neturi jokio režimo – diena ir naktis jam dažnai susimaišiusios“, – šypsojosi D. Gaičiūnaitė-Dirmė.
Ji neslėpė džiaugsmo, kad Kaune atsiranda vis daugiau netradicinių erdvių, kuriose susitinka gastronomija, kultūra ir menas.
„Labai džiaugiamės, kad atsiranda vietų, kur žmonės gali ne tik išgerti kavos ar kokteilį, bet ir patirti emociją. Kartais užtenka sustoti prie vieno paveikslo. Jeigu žmogui trūksta energijos ar įkvėpimo, menas gali tapti savotišku vizualiniu dopingu“, – sakė ji.
Apie T. Zaičiką abu pašnekovai kalbėjo itin šiltai. Pasak jų, nors menininkas jau daugelį metų gyvena Kanadoje, jis išlieka artimas Lietuvai ir savo bičiuliams.
„Labiausiai žavi ne tik jo kūriniai, bet ir pats žmogus. Retai sutiksi tokį nuoširdų, paprastą ir kartu labai talentingą kūrėją“, – sakė A. Gaičiūnas.
Jam pritarė ir žinoma advokatė Raimonda Lazauskienė, kurios namus jau ne vienerius metus puošia T. Zaičiko kūryba.
„Tadas yra vienas tų žmonių, kurių kūryba labai panaši į juos pačius – ryški, atvira ir nebijanti provokuoti. Jo paveikslai kalba garsiai, tačiau pats autorius išlieka labai žmogiškas ir paprastas. Manau, būtent todėl jo darbai taip lengvai randa kelią į žmonių namus ir širdis“, – teigia pašnekovė.
Pigesnis už litrą kuro
Antrąja vakaro staigmena tapo specialiai atidarymui sukurtas kokteilis, kurio kaina buvo simboliškai susieta su visuomenėje nuolat aptarinėjama degalų tema. Organizatorių teigimu, tai buvo žaismingas priminimas, kad net ir rimtos pasaulinės aktualijos kartais gali tapti kūrybiškų idėjų šaltiniu. Norint sustiprinti emociją, didžėjus Darius Noid renginiui sukūrė specialų garso takelį.
Tarp apsilankiusiųjų vakare buvo grupės „Rondo“ lyderis Aleksandras Ivanauskas – Fara, menininkas Rolandas Vilkauskas – Pripsas, nekilnojamojo turto žinovė Natalija Martinavičienė, prodiuseris Gediminas Juodeika, tapytoja ir vizažistė Gintė Ramutytė, plaukų stilistas Karolis Murauskas, dainininkas Deividas Dubinovas Deivizo, grupės „16 Hz“ nariai Robertas Jucevičius ir Skaidrius Varslauskas, Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius, papuošalų kūrėja Iveta Norbutaitė, menininkas Liutauras Šutas, dizainerė Indrė Masilionytė Koženiauskienė, iliuzionistas Modestas Petrikas, tituluotas sportininkas Jordanas Poškaitis, aktoriai Rita ir Marius Sekmokai, medalių kūrėja Irina My My, rašytoja Jovita Mazina ir kiti.
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