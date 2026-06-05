Lietuvos įžymybių pamėgtas grožio salonas paminėjo ypatingą progą: šventė įvyko svetur

Planuojant tradicinę gimtadienio šventę, komanda svarstė įvairias galimybes, kol galiausiai buvo priimtas sprendimas švęsti už Lietuvos ribų.
Pasak grožio meistrės, šiai minčiai didelę įtaką turėjo neseniai patirta asmeninė kelionė į Kiprą, kuri paliko daug įspūdžių ir įkvėpimo.
„Neseniai dešimt dienų keliavau po Kiprą ir iš arti pažinau salą. Grįžau kupina įspūdžių, todėl planuojant gimtadienį spontaniškai pasiūliau komandai: gal savaitgaliui visi važiuojame į Kiprą? Mane nustebino, kaip greitai kolegos palaikė šią idėją – nebuvo nė menkiausios abejonės, kad tai gali tapti ypatinga švente“, – sako Olga.
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Pasak jos, nors dėl skirtingų darbo grafikų ir nuotoliniu būdu dirbančių komandos narių ne visi galėjo prisijungti prie kelionės, dauguma kolektyvo su nekantrumu laukė išvykos.
„Visus žmones surinkti į vieną vietą visada yra iššūkis. Net ir Lietuvoje organizuojant Kalėdų ar gimtadienio šventes retai pavykdavo susitikti absoliučiai visiems. Vis dėlto labai džiaugiuosi, kad šįkart turėjome galimybę kartu patirti naujų įspūdžių“, – teigė ji.
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Anot Olgos, Kipras pasirinktas neatsitiktinai. Svarbūs buvo tiek patogus susisiekimas, tiek pačios salos atmosfera.
„Man labai patinka, kad į Kiprą galima nuskristi tiesioginiu skrydžiu vos per keturias valandas. Ten pasitinka jūra, saulė, nuostabūs saulėlydžiai. Jaučiu ypatingą ryšį su jūra, o vieta, kurioje apsistojome, turi tiesiog magišką atmosferą. Tikiu, kad į Kiprą dar ne kartą sugrįšiu“, – pasakojo O. Wiseman.
Sveikino ilgamečiai klientai
Sveikinimus į saulėtąjį Kiprą komandai siuntė ilgamečiai salono „Greenas“ klientai, tarp kurių – ir žinomi šalies veidai: tituluota gražuolė Asta Muralytė, „Baltijos baleto teatro“ įkūrėja, choreografė Marija Simona Smolskienė su vyru Erlandu, astrologas ir orų pranešėjas Naglis Šulija, balerina Kristina Tarasevičiūtė, verslininkas ir komunikacijos ekspertas Alkas Paltarokas.
M. S. Smolskienė pabrėžia, kad didžiausią pasitikėjimą jai ir jos vyrui E. Smolskui kelia ne tik profesionalumas, bet ir išskirtinis O. Wiseman dėmesys kiekvieno žmogaus plaukams.
„Tiek aš, tiek mano vyras nelabai lankomės kažkur kitur. Tokio psichologiško jautrumo žmonių galvoms ir plaukams, kokį turi Olga, sutikti tenka retai. Plaukai mums visiems yra svarbus dalykas, tad negali rizikuoti jų patikėti bet kam. Linkime ilgai ir sėkmingai darbuotis bei augti“, – sakė Marija Simona Smolskienė.
Pasak orų pranešėjo, sinoptiko Naglio Šulijos, ši grožio erdvė per daugelį metų tapo erdve, į kurią visada norisi sugrįžti.
„Šis salonas yra vieta, kurioje dera ir profesionalumas, ir šiltas draugiškas požiūris į mane. Ši vieta išsiskiria žmogiška šiluma – čia ateini kaip pas giminaičius ar šeimos narius. 12-ojo gimtadienio proga linkiu skleistis – toliau ramiai ir gražiai skleistis“, – linkėjo N. Šulija.
Tituluota gražuolė A. Muralytė teigė, kad šis salonas jai yra vieta, kurioje svarbus ne tik rezultatas, bet ir dėmesys žmogui.
„Sakoma, kad plaukai – moters karūna. Ir iš tiesų, išėjusi iš salono jautiesi ne tik gražesnė – jautiesi tarsi karalienė. 12-ojo gimtadienio proga linkiu ir toliau būti vieta, į kurią žmonės ateina ne tik dėl gražių plaukų, bet ir dėl jausmo“, – sakė ji.
A. Paltarokas pasakojo su salonu esantis nuo pat jo veiklos pradžios ir džiaugiasi matydamas, kaip buvo įgyvendinta Olgos vizija.
„Grožis – tam tikra genialumo forma, iš tiesų ji net aukščiau už genialumą, nes grožio net aiškinti nereikia“, – yra pasakęs Oskaras Vaildas.
Ši mintis man visuomet buvo įstrigusi. Vis dėlto žmogiškojo grožio puoselėjimas šiandien reikalauja daug profesionalumo ir pastangų. Todėl norėčiau palinkėti salonui ir jo komandai sėkmės, o klientus ir toliau džiuginti nuoširdžiu darbu bei kūrybišku požiūriu“, – sakė A. Paltarokas.
Prakalbo apie plaukų problemą
Anksčiau išretėjusius plaukų plotus maskavusi balerina K. Tarasevičiūtė šiandien džiaugiasi akivaizdžiais pokyčiais ir sveikesnių plaukų rezultatais.
„Olga ne tik suteikė viltį, kad galiu dar atsiauginti streso nualintus plaukus, bet ir tai įgyvendino. Taip, ant galvos nepradėjo augti brazilės plaukai, bet jaučiu, kad labai teisingai darbuojamasi su mano turima genetika, o tai kelia mano savivertę, nes neslėpsiu, jog ji buvo visiškai sutrypta.
Buvo laikotarpis, kai naudojau šešėlius paslėpti išplikusius plotus.
Atsimenu, pirmą kartą išgirdusi apie salono sveikų plaukų viziją, kai dar madoje buvo kontrastingai balinami plaukai stebėjausi, ar tai įmanoma? Tačiau tapusi kliente ir ženkliai pastorinusi savo kasą suprantu apie ką kalbėjo Olga.
Išėjusi iš salono visada jaučiuosi nuostabiai. Dabar, matydama kaip gražiai užsidengė mano nuo streso išretėję smilkiniai aš dėkoju už pasiūlytą teisingą plaukų priežiūros planą kasdien.
Palinkėsiu ir toliau puoselėti savo sveikų, prižiūrėtų plaukų filosofiją ir pritraukti kuo daugiau klientų, kuriems nuoširdžiai rūpi kaip jie atrodo, ką jie tepa ant savo plaukų“, – sakė balerina.
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