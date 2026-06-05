Milita Daikerytė pateko į ligoninę: atlikta skubi operacija

Apie tai ji prakalbo savo „Instagram“ paskyroje, pasirodydama iš ligoninės palatos.
„Vakar buvau lyg mirštanti gulbė, buvo taip silpna, nesupratau, kas vyksta, o šiandien esu vienas žingsnis nuo apendicito operacijos...“, – aiškino ji.
Vėliau Milita pranešė, kad jai buvo atlikta operacija.
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„Va taip ir sustabdo gyvenimas. Vieną dieną viskas gerai, o kitą guli priimamajame ir supranti, koks trapus tas gyvenimėlis. Esu ką tik po apendicito operacijos ir dėkoju už jūsų rūpestį.
Taip netikėtai, nesuvokiamai: vakar tiesiog atsikėliau keistos savijautos, pykinimu, visą dieną buvo be galo silpna ir skaudėjo visą kūną...
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Nesinorėjo kviestis greitosios, kad netrukdyčiau jų svarbaus darbo, nes galvojau, jog tai tuoj praeis. Bet turbūt moralas tame, kad reikia nelaukti, kai jauti, jog kažkas ne taip.
Tai, ačiū Dievui, šiandien nusprendžiau nulėkti į savo kliniką pasirodyti... Dar apsirengiau sportiniais, nes galvojau, po to važiuosiu sportuoti... O iš ten – tiesiai į Santaras, ant operacinio stalo. Dėkinga gydytojams. O manęs dabar laukia atsistatymas, mėnuo be sporto ir nauji randai. Tu planuoji – Dievas juokiasi“, – rašė moteris.
Vėliau M. Daikerytė plačiau papasakojo, kaip jaučiasi po operacijos.
„Labas rytas. Na, ką, pirmas mano gyvenime rytas ir pirma naktis Santariškių ligoninėje. Dabar galvoju, kad turbūt nė karto nesu su nakvyne čia pasilikus. Gali būti, kad bus dar viena naktis.
Apendicito operacijos gijimas yra sudėtingas, nes jis susijęs su žarnynu, virškinimu, nes labai arti žarnyno yra daroma intervencija. Pirma naktis įdomi tuo, kad prieš operaciją man paaiškino, jog gali skaudėti petį. Ir įdomus faktas, kad petį skaudą todėl, kad, kai daro operaciją, prileidžia ar į skrandį, ar į žarnyną dujų, kad išsipūstų pilvas ir galėtų daryti operaciją, apendicito šalinimą.
Kai tai padaro, yra kažkokie sujungti nervai su tais, kurie eina per petį, krūtinę. Todėl dažniausiai skauda petį. Taip nutiko ir man, naktį prabudau dėl peties skausmo, o ne pilvo. Įdomus faktas, kaip kūne viskas susiję ir kartais reakcija įvyksta visai kituose organuose, o visa kita kaip ir neblogai, tik sunkiai judu.
<...> Paskutinis dalykas ir įdomus faktas, apie kurį vakar daug galvojau yra tai, kad vaikystėje visada labiausiai ko bijodavau tai – apendicito operacijos.
Kažkada išgirdau ir užfiksavau, kas tai yra, ir labai gerai pamenu – galvojau, va, čia tai baisu. Tai žinote, kaip sako, Dievas visada duoda tai, ko labiausiai bijai. Net po tiek metų“, – kalbėjo M. Daikerytė.
Milita DaikerytėLigoninėSveikata
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