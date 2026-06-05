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Oksana Pikul sulaukė žinios iš policijos: „Dabar pažiūrim“

2026 m. birželio 5 d. 14:49
Lrytas.lt
Dar gegužę verslininkė, vizažistė ir nuomonės formuotoja Oksana Pikul (42 m.) prakalbo apie netikėtą Valstybės vaiko teisių apsaugos (VTAS) specialistų dėmesį. Moteris atskleidė sulaukusi institucijų skambučio po anoniminio pranešimo, o netrukus jos namuose apsilankė ir specialistai.
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Po apsilankymo žinoma moteris tikino, kad patikrinimas praėjo sklandžiai, o jos namuose jokių pažeidimų nenustatyta.
Vis dėlto jau tada ji užsiminė, kad situacijos taip palikti neketina. O. Pikul teigė nusprendusi kreiptis į prokuratūrą dėl galimo šmeižto bei melagingo pranešimo.
Dabar O. Pikul savo „Instagram“ pasidalijo naujausia žinia, kurią gavo iš policijos.

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„Gavus išrašą iš Vaikų teisių toliau – ePolicija. Pradėti tyrimą dėl melagingo pranešimo ir trukdymo valstybinėms institucijoms bei šmeižto. Tikslas – identifikuoti IP ir pagal tai kokį asmenį ten rasime nuspręsti tolimesnius veiksmus.
Dabar pažiūrim, kaip dirba policija šiuo klausimu. Administracinė bauda būtų tikrai gera bauda netrikdyti institucijų melu. Taip pat netrukdyti ir nekenkti piliečiams.
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Dokumentai surinkti, pasirašyti. Parodysiu, kaip seksis“, – rašė Oksana.
Primename, kad anksčiau žinoma moteris yra užsiminusi apie galimas melagingo pranešimo pasekmes jo siuntėjui.
„Gresia, kaip suprantu, administracinė bauda. Na ir, žinoma, patalpinsime į gėdos lentą, parodysime, kas tas neraštingasis ar neraštingoji.
<...> Už savo veiksmus teks atsakyti. Aš gi pažadėjau. Nepasigailėsiu, nes buvo paliestas vaikas“, – kalbėjo ji.
O. Pikul įrašas.<br> Socialinio tinklo nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
O. Pikul įrašas.
 Socialinio tinklo nuotr.
Oksana Pikul-JasaitienėPolicijaVaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS)

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