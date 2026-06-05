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Saugirdas Vaitulionis nustebino išvaizdos pokyčiais: sureagavo ir garsūs bičiuliai

2026 m. birželio 5 d. 10:06
Lrytas.lt
Komunikacijos specialistas, Lrytas laidos vedėjas Saugirdas Vaitulionis ryžosi išvaizdos pokyčiams. Žinomas vyras tamsių plaukų spalvą pakeitė šviesia.
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Nuotrauka, kurioje matyti pokyčiai, jis pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
„Šviesiaplaukiams smagiau“, – šalia nuotraukos rašė S. Vaitulionis.
Šis įrašas kaipmat sulaukė sekėjų ir garsių bičiulių dėmesio. Komentaruose daugelis negailėjo pagyrų žinomo vyro pokyčiams.

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„Nu labai tinka“, – komentavo verslininkė, nuomonės formuotoja Daina Bosas.
„Kaip gerai! Super!“, – rašė žurnalistė Gerda Žemaitė.
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