TV laidų vedėjas E. Vaškelevičius atsikratė 15 kilogramų: teko atsisakyti to, ką mėgau labiausiai

Per keturis mėnesius jis atsikratė net 15 kilogramų, tačiau pabrėžia, kad jokios paslapties čia nėra – viską lėmė sveikesnis gyvenimo būdas.
„Pastaruoju metu tikrai dažnai sulaukiu klausimų, ar viskas gerai. Galiu visus nuraminti – jaučiuosi puikiai. Tiesiog nusprendžiau rimtai pasirūpinti savo sveikata ir išvaizda. Pripažinsiu, buvau šiek tiek apsileidęs, todėl atėjo metas pokyčiams“, – sako E. Vaškelevičius.
Pasak jo, pirmiausia buvo peržiūrėti kasdieniai mitybos įpročiai. Iš valgiaraščio dingo saldūs gėrimai, gerokai sumažėjo cukraus kiekis, o didžiausiu iššūkiu tapo atsisakyti miltinių produktų.
„Visada labai mėgau įvairius kepinius, bandeles, picą, kitus miltinius gaminius. Būtent jų atsisakymas buvo vienas svarbiausių žingsnių. Taip pat atsisakiau saldžių gėrimų ir pradėjau daug daugiau dėmesio skirti tam, ką dedu į lėkštę“, – pasakoja jis.
Svarbia pokyčių dalimi tapo ir fizinis aktyvumas. Anksčiau dėl intensyvaus darbo tempo sportui dažnai pritrūkdavo laiko, tačiau dabar jis tapo neatsiejama kasdienybės dalimi.
„Pradėjau daugiau judėti, sportuoti, sąmoningiau planuoti savo dieną. Nėra stebuklingų metodų – tik disciplina, kantrybė ir nuoseklumas. Rezultatai neatėjo per savaitę, tačiau po kelių mėnesių jau pradėjau matyti akivaizdžius pokyčius“, – sako E. Vaškelevičius.
Numesti kilogramai atnešė ne tik geresnę išvaizdą, bet ir daugiau energijos.
„Jaučiuosi lengvesnis, energingesnis, geriau miegu, turiu daugiau jėgų darbams ir šeimai. Smagu vėl tilpti į drabužius, kurių kurį laiką nebegalėjau dėvėti. Sveika mityba ir sportas sugrąžino tas kūno formas, kurias buvau praradęs“, – šypsosi jis.
E. Vaškelevičius tikina, kad šie pokyčiai nėra trumpalaikė dieta ar pasiruošimas vasarai. Tai tapo nauju gyvenimo būdu, kurio jis ketina laikytis ir toliau.
„Svarbiausia ne greitai numesti svorį, o išmokti gyventi kitaip. Džiaugiuosi, kad pavyko pakeisti įpročius ir šiandien galiu pasakyti – jaučiuosi geriau nei prieš kelerius metus“, – teigia jis.
Per keturis mėnesius numesti 15 kilogramų tapo ne tik išvaizdos pokyčiu, bet ir įrodymu, kad nuoseklus darbas su savimi duoda rezultatų. O visiems, svarstantiems pradėti panašią kelionę, E. Vaškelevičius linki vieno – pradėti nuo mažų žingsnių ir neieškoti greitų stebuklų.
„Didžiausi pokyčiai prasideda nuo kasdienių sprendimų“, – sako jis.
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