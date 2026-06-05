Ugnė Siparė išdavė po išėjimo iš LRT itin nustebinusį dalyką

Jau ne vienus metus komerciniuose kanaluose laidas vedanti žinoma moteris karjerą praėjo visuomeniniame transliuotojuje.
Tačiau po trylikos metų trukusios karjeros ji nusprendė pasukti kitur.
„Iš pradžių man atrodė, kad atėjo laikas pokyčiams. Paskui – ir nėštumas, viskas susidėjo. Vyko ir gyvenimo, ir asmeniniai, ir profesiniai tie pokyčiai. Paskui pradėjau galvoti, kad viskas yra dar kažkaip kitaip – man kiekvieną kartą atrodo kitaip.
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Teisingiausias atsakymas yra tas, kad per 13 metų LRT, kuriuos aš ten atidirbau, aš pabandžiau ten viską, ką aš galėjau pabandyti. Net su prezidente į komandiruotę teko važiuoti“, – kanalo „Nusirenk iki pusės“ tinklalaidėje „Laikai ir laikai“ kalbėjo Ugnė.
Žinoma moteris atviravo, kad jai norėjosi pabandyti naują sritį, o tai padaryti paskatino ir vyras.
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„Vyras man tuo metu jau kokius porą metų sakė: išdrįsk, eik, jau turbūt laikas – jeigu tu nori išbandyti save pramoginiame žanre, tai, žinok, dabar, nes kai tau bus 50 – jau norėk nenorėjus, vargiai tave ims į tą pramoginį žanrą. Taip ir yra“, – dalijosi U. Siparė.
Laidų vedėja atskleidė, kad išėjusi iš LRT nenusivylė, o ją nustebino, kiek daug pasiūlymų sulaukė.
„Aš nemeluosiu ir neperdėsiu, bet kai išėjau, mane tikrai užvertė skambučiais ir pasiūlymais, ir viskuo. Buvo jų ir tokių, kurie man mažiau priimtini, kur aš mažiau save įsivaizdavau ar daugiau įsivaizdavau, bet visi tie skambučiai man tiek įkvėpė tos drąsos ir pasitikėjimo, kad tikrai viskas bus gerai“, – atviravo ji.
Ugnė SiparėLietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)Gyvenimas
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