Vilniuje duris atvėrė ypatinga vieta: į renginį suplūdo būrys žinomų žmonių

Oficialaus atidarymo vakaro metu kviestiniai svečiai turėjo progą ne tik apžiūrėti autentiškus rūsius, bet ir išvysti specialią demonstracinę programą. Renginio vedėjas Tomas Eigertas pakvietė lankytojus iš arti susipažinti su alaus SPA atlikimo technika, paaiškino ingredientų naudą ir pristatė dar neregėtą poilsio kultūrą Lietuvoje.
„Alus gali būti ne tik gėrimas, bet ir raktas į sveikatą bei vidinę pusiausvyrą. Procedūrų unikalumą lemia natūralių ingredientų derinys. Maudynėms naudojami tie patys produktai, iš kurių verdamas tradicinis lietuviškas alus: rinktinių veislių apyniai, alaus mielės ir salyklas.
Toks derinys nėra tik pramoga – tai efektyvus sveikatinimo metodas, skatinantis medžiagų apykaitą, mažinantis vidinę ir išorinę įtampą, padedantis įveikti nuovargį, stresą, suteikiantis gilų atsipalaidavimą“, – sakė jis.
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„BeerSPA“ atidarymo šventėje dalyvavo verslininkai Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai, nuomonės formuotoja Vaida Gudonytė, radijo programų direktorius Gintas Vaičikauskas, atlikėja Eglė Jakštytė, televizijos laidų vedėjai Edvardas Žičkus, Marija Silickaja-Šmatavičienė, renginių vedėjas Dominykas Vaitiekūnas ir t.t.
Pirmasis Baltijos šalyse alaus SPA įsikūręs ne atsitiktinėje vietoje. Autentiškos senamiesčio patalpos kadaise tarnavo kaip rūsiai tradicinio auksaspalvio alaus atsargoms laikyti.
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Šiandien, po kruopščios ir atsakingos renovacijos, šios erdvės atgimė naujai misijai: akmens ir plytų mūras čia kuria jaukią, paslaptingą atmosferą, o kiekvienas kampas spinduliuoja ramybę.
Svečiams siūloma ne tik bendra poilsio erdvė, bet ir išskirtinio dizaino kambariai, pavadinti gamtos simboliais: Obelis, Vyšnia, Beržas, Pušis ir Kaštonas. Erdvė pritaikyta ieškantiems privatumo ir didesnėms grupėms – SPA vienu metu gali priimti iki 26 asmenų kompanijas.
Pagrindinė šio SPA ašis – maudynės tūkstančio litrų talpos sūkurinėse statinėse, pagamintose iš vadinamojo karališkojo medžio, kuris nuo seno buvo laikomas tvirtumo ir ilgaamžiškumo simboliu.
„Nuolatinis skubėjimas ir laiko trūkumas verčia mus ieškoti atgaivos. Mūsų erdvė sukurta tam, kad sustotumėte ir atrastumėte vidinę ramybę. Čia, XV–XVII a. rūsyje, nurimsta protas ir prabyla siela. Tai ne tik SPA – tai autentiškas grįžimas į save, apjungiantis senolių išmintį ir unikalias, gamtos ingredientais grįstas procedūras.
Tam, kad poilsis būtų dar malonesnis, svečiai procedūrų metu gali neribotai mėgautis aukščiausios rūšies lietuvišku alumi ir šviežia duona – deriniu, užkariaujančiu kone kiekvieno širdį“, – kalbėjo vienas iš „BeerSPA“ įkūrėjų Agnius Marcinkevičius.