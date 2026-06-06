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Rolandas Alijevas – nebe vienišas: puoselėja jausmus 13 metų jaunesnei mylimajai

2026 m. birželio 6 d. 12:36
Lrytas.lt
Buvęs profesionalus krepšininkas Rolandas Alijevas – nebe vienišas. Žinomas vyras atskleidė, kad jo širdį šildo nauji jausmai.
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Žinią apie naujus santykius Rolandas patvirtino naujienų portalui delfi.lt.
„Ji jaunesnė už mane 13 metų, kartais tas metų skirtumas pasijaučia, bet tai netrukdo mums būti kartu“, – kalbėjo buvęs krepšininkas.
Su mylimąja Gintare vyras gyvena Palangoje.

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„Toks likimo vingis: aš krausčiausi į pajūrį, o ji skyrėsi su vyru ir bėgo iš pajūrio. Tuo metu susirašėme medicinos temomis, o po to pradėjome vis daugiau bendrauti“, – atviravo jis.
Primename, kad anksčiau Rolandas buvo vedęs grupės „Šeškės“ narę Godą Aliveją. Skirtingais keliais jie pasuko 2018 m.
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