Rolandas Alijevas – nebe vienišas: puoselėja jausmus 13 metų jaunesnei mylimajai

Žinią apie naujus santykius Rolandas patvirtino naujienų portalui delfi.lt.
„Ji jaunesnė už mane 13 metų, kartais tas metų skirtumas pasijaučia, bet tai netrukdo mums būti kartu“, – kalbėjo buvęs krepšininkas.
Su mylimąja Gintare vyras gyvena Palangoje.
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„Toks likimo vingis: aš krausčiausi į pajūrį, o ji skyrėsi su vyru ir bėgo iš pajūrio. Tuo metu susirašėme medicinos temomis, o po to pradėjome vis daugiau bendrauti“, – atviravo jis.
Primename, kad anksčiau Rolandas buvo vedęs grupės „Šeškės“ narę Godą Aliveją. Skirtingais keliais jie pasuko 2018 m.
Rolandas AlijevasGoda AlijevaSkyrybos
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