Saulius Nalivaika tapo šiurpios BMW avarijos liudininku: tai, kas nutiko po to – šokiravo

Socialiniuose tinkluose vyras pasidalijo, kaip atrodė incidentas ir ką jis išgirdo įvykio vietoje.
„Kaip filme – stoviu sankryžoje, priešais akis dideliu greičiu BMW skrenda centre, neišima posūkio ir įlekia į viešbutį.
Skambinu 112 – nesu tikras ar yra aukų, nes atrodo vaizdas kraupiai.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Dispečeris klausia: „Gal jie tada patys susipildys eismo deklaraciją?“ Yeah, right (liet. taip, žinoma)… Patys…
Iššokę jaunuoliai rusų kalba džiūgauja: „Svarbiausia MUMS nieko nenutiko“…
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„Mums“?… Ne kitiems žmonėms, bet mums.
Didžiausia problema po tokių įvykių ne sudaužytas automobilis ar langai, o tas neatsakingas požiūris, kad svarbūs tik mes patys sau“, – feisbuke rašė jis.
Primename, kad incidentas birželio 5 d. įvyko apie 22 val. 11 min. Rinktinės g. nesuvaldytas automobilis BMW nuskriejo nuo kelio, kirto šaligatvį ir trenkėsį į vitrininę stiklinę viešbučio „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ sieną.
Išdaužęs stiklą BMW sustojo, automobilio priekinė dalis įstrigo viešbučio restorano viduje, galas liko gatvėje. Pakeliui automobilis su savimi dar atsitempė nulaužtą nedidelį medį.
Pirminiais duomenimis, per incidentą žmonės nenukentėjo, tačiau vitrininė viešbučio sienos stiklo dalis buvo suskaldyta į šipulius. Apgadintas ir automobilis, iššovė jo oro pagalvės.
Pasak policijos, vairuotojas, pirminiais duomenimis, buvo blaivus.
Saulius NalivaikaavarijaBMW
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