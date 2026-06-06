Sostinės cerkvėje – vestuvių puota: „Lapinų“ grupuotės lyderis L. Lapinskas dar kartą vedė žmoną Alioną

Pirmą kartą aukso žiedus pora sumainė prieš beveik šešerius metus. Tuomet, nupirkusi kalinčiam vyrui gražių drabužių, o pati pasipuošusi balta, kaip nuotakai pridera, suknele, Aliona vyko prisiekti mylimam vyrui amžiną meilę.
Praėjusiais metais, 20 metų kalinimo įstaigoje praleidęs Laimonas buvo paleistas į laisvę, todėl šį kartą meilę pora nusprendė atšvęsti su trimis vaikais, artimiausiais šeimos nariais, draugais ir net į šventę pakviestais gerbėjais.
Nors praėjusį kartą tekėdama Aliona sakė, kad romantikos buvo mažai, panašu, dabar viskas kitaip.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Prie altoriaus ji žengė Vilniaus švento Konstantino ir Mykolo cerkvėje, kur santuoką sutvirtino dvasininkas.
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Primename, kad L. Lapinsko praeitis – itin skandalinga. „Lapinų“ grupuotės narius ir jos lyderį 2005 m. nuteisė Vilniaus apygardos teismas.
Laimoną teismas pripažino kaltu dėl dviejų nužudymų, pasikėsinimo nužudyti, nusikalstamo susivienijimo organizavimo, kūno sužalojimų, kankinimo, viešosios tvarkos pažeidimo, narkotikų platinimo, turto prievartavimo. L. Lapinskui teismas tuomet skyrė 20 metų nelaisvės.
Plačiau apie vienos žiauriausių 2002–2005 m. Vilniuje veikusios „Lapinų“ gaujos padarytus nusikaltimus galite skaityti ČIA.