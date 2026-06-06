Vienas Vilniaus iššūkis Viktoriją Jakučinskaitę varo į neviltį: „Žudymas – sąmoningas“

Plačiau apie visą situaciją Viktorija prabilo socialiniuose tinkluose.
Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Pasakykite man, kodėl mes patys naikiname tai, kas daro Senamiestį ypatingą?
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Kodėl sudaromos tokios sąlygos, kad maži butikai, meno galerijos, antikvariatai ir ūkininkų krautuvėlės būtų priversti užsidaryti?
Ilgi remontai, nėra kur statyti automobilio, parkavimas brangus, o patekti į Senamiestį vis sunkiau.
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Ar tikrai mūsų ateitis – tik didžiuliai prekybos centrai be jokio veido, charakterio ir individualumo?“, – prie įrašo rašė Viktorija.
Ji taip pat dalijosi, kad vėl turėjo svajonę atidaryti parduotuvėlę Vilniaus centre, tačiau tai, pasak jos, sunkiai įgyvendinama dėl remonto darbų.
„Na, remontai gatvių vyksta, taip, bet gal ne metus, kažkaip trumpiau gatvės tvarkomos? Tai, kas dabar vyksta senamiestyje, Vokiečių gatvėje – be žodžių. Klientai negali nei privažiuoti arčiau, nei ką, visą laiką tos gatvės pertvarkomos
Jau buvo problemos ir su parkingu, bet čia dar ne viskas. Dabar problema yra ir atėjimo! Mes ir taip esame jau pusę metų už tvoros, o gal ir daugiau – jau nebeskaičiuoju – tai mums dar nuolat perkasa įėjimą. Klientai turi eiti per duobes, per žemes, per akmenis... Tai neturi jokios pabaigos, mes jau pavargome <...>
Toks jausmas, kad tas lėtas senamiesčio žudymas – sąmoningas. Atrodo, kad daroma viskas, kad žmogus pamirštų, kad kažkada prekinosi ir ėjo pasivaikščioti į senamiestį“, – atvirai kalbėjo V. Jakučinskaitė.
Viktorija JakučinskaitėVilniusgatvė
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