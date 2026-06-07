ŽmonėsVeidai ir vardai

Eglė Malinauskaitė ir žinomas lenktynininkas laukia šeimos pagausėjimo: atskleidė lytį

2026 m. birželio 7 d. 17:50
Lrytas.lt
Praėjusių metų kovą pasirodė žinia, kad verslininkė Eglė Malinauskaitė užmezgė santykius su žinomu lenktynininku Simu Juodviršiu.
Daugiau nuotraukų (7)
Praėjus kiek daugiau nei metams pora gyvena itin džiugiomis nuotaikomis – laukia šeimos pagausėjimo.
Žinia su naujienų portalo Lrytas skaitytojais sutikusi pasidalinti žinoma moteris neslėpė džiaugsmo.
Pirmąjį birželio savaitgalį pora iškėlė kūdikio lyties atskleidimo šventę.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

Paaiškėjo, kad po širdimi Eglė nešioja berniuką.
„Berniukas. Buvo verta lauki“, – trumpai Instagrame brūkštelėjo žinoma moteris.
Susiję straipsniai
Netikėta staigmena: buvusi P. Aršausko mylimoji Eglė užmegzė santykius su žinomu lenktynininku

Netikėta staigmena: buvusi P. Aršausko mylimoji Eglė užmegzė santykius su žinomu lenktynininku

Teismas oficialiai nutraukė Pauliaus Aršausko ir Eglės Malinauskaitės santuoką

Teismas oficialiai nutraukė Pauliaus Aršausko ir Eglės Malinauskaitės santuoką

Verslininkės Eglės Malinauskaitės šventės dekoru rūpinosi Mantas Petruškevičius

Verslininkės Eglės Malinauskaitės šventės dekoru rūpinosi Mantas Petruškevičius

Po įrašu pasipylė sveikinimai. Kartu su pora džiaugėsi tokios žinomos moterys, kaip verslininkė Viktorija Siegel, dainininkė Gabrielė Navickė-Vasha ir kiti.
lenktynininkasKūdikisNėštumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.