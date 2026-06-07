Eglė Malinauskaitė ir žinomas lenktynininkas laukia šeimos pagausėjimo: atskleidė lytį

Praėjus kiek daugiau nei metams pora gyvena itin džiugiomis nuotaikomis – laukia šeimos pagausėjimo.
Žinia su naujienų portalo Lrytas skaitytojais sutikusi pasidalinti žinoma moteris neslėpė džiaugsmo.
Pirmąjį birželio savaitgalį pora iškėlė kūdikio lyties atskleidimo šventę.
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Paaiškėjo, kad po širdimi Eglė nešioja berniuką.
„Berniukas. Buvo verta lauki“, – trumpai Instagrame brūkštelėjo žinoma moteris.
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Po įrašu pasipylė sveikinimai. Kartu su pora džiaugėsi tokios žinomos moterys, kaip verslininkė Viktorija Siegel, dainininkė Gabrielė Navickė-Vasha ir kiti.
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