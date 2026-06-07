Gerda Žemaitė ištikta šoko: vyrui teko skubiai kviesti medikus

Į TV3 laidos „TV Pagalba“ komandą pagalbos kreipėsi Ričardas, kuris sakė nebegalintis susitarti su savo bute gyvenančia seserimi Daiva ir jos sūnumi Mariumi.
Vyro teigimu, abu dažnai vartoja alkoholį ir jo namus pamažu paverčia netvarkinga vieta. Ričardas tikino svarstantis juos iškeldinti, nes savo būste nebejaučia nei ramybės, nei komforto.
Į situaciją pasigilinti atvykusi G. Žemaitė mėgino pasikalbėti su Ričardo seserimi. Žinomą moterį ypač sukrėtė Daivos 32-ejų metų sūnaus būklė ir išvaizda.
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„Kas turi nutikti žmogaus gyvenime, kad jis kasdien vis giliau grimztų į tokią padėtį? Ar matote, kaip dabar atrodo jūsų sūnus? Jis dar jaunas, tačiau jo sveikatos būklė labai prasta – jis vos gyvas guli. Ar jūs tai pastebite?“ – į Daivą kreipėsi G. Žemaitė.
Gerda turėjo galimybę peržvelgti ir vyro nuotraukas, kuriose jis atrodė visai kitaip.
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„Marius atrodė – labai gražus vaikinas. Kodėl jūs leidote jam taip nusiristi? Jis dabar atrodo kaip gyvas lavonas“, – klausė Gerda.
Laidos vedėja taip pat paklausė Daivos, ar ji rūpinasi savo sūnumi ir jį myli. Moteriai atsakius teigiamai, laidos vedėja neslėpė nuostabos.
Atsižvelgusi į vyro būklę, Gerda nusprendė kviesti tiek policijos pareigūnus, tiek greitosios medicinos pagalbos darbuotojus.
Atvykę medikai jauną vyrą išvežė į gydymo įstaigą, kur jam buvo suteikta reikalinga pagalba.
Gerda ŽemaitėVyrasGreitoji pagalba
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