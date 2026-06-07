Lyg du vandens lašai: vyriausią dukrą parodžiusi I. Stumbrienė nustebino ne vieną

Po svarbios šventės praėjus keletui savaičių socialiniuose tinkluose Inga parodė, kokią šventę jai iškėlė.
Įrašu žinoma moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Kadruose matyti, kad Inga ir Estela atrodo lyg sesės. Abi jos rinkosi garbanotų plaukų šukuoseną, vilkėjo panašaus atspalvio rožinės ir purpurinės spalvų sukneles.
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„Estelos 20-ojo gimtadienio šventė“, – instagrame brūkštelėjo Inga.
Komentarų skiltyje pasipylė sveikinimai. Ne vieną Stumbrų dukrai linkėjo sėkmės ir gyrė, kaip gražiai jos atrodo.
Inga StumbrienėdukraEstela Stumbraitė
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