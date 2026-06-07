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Paviešino retai viešumoje matomo Rolando Pakso kadrus: tam – svarbi proga

2026 m. birželio 7 d. 17:27
Lrytas.lt
Sekmadienį minant Tėvo dieną jos nepamiršo ir verslininkė Inga Stumbrienė.
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Socialiniuose tinkluose žinoma moteris su viena gražiausių vasaros švenčių pasveikino savo tėtį Rolandą Paksą.
Įrašu Inga sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Su Tėčio diena! Sveikinu patį nuostabiausią tėtį pasaulyje.

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Myliu, branginu ir be galo didžiuojuosi. Su tavimi visada jaučiuosi saugiai ir tvirtai“, – rašė ji.
Iš kadrų matyti, kad su tėčiu Inga įsiamžino visai neseniai vykusio 20-ojo dukros Estelos gimtadienio metu.
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