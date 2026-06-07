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Sergejus Maslobojevas parduoda ką tik įrengtą būstą: atskleidė kainą

2026 m. birželio 7 d. 14:01
Lrytas.lt
Šeimos pagausėjimu su sužadėtine, stiliste Santa Mišelyte sulaukęs Kovotojas Sergejus Maslobojevas parduota butą.
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Nekilnojamą turtą, kaip investiciją, įsigijęs žinomas vyras nusprendė, kas laikas jį perleisti į naujas rankas.
Už vieno kambario butą Naujamiestyje žinomas vyras tikisi gauti 129 tūkst. eurų.
Skelbime nurodoma, kad butas ką tik įrengtas ir yra įsikūręs naujame projekte „Vytenis“.

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Pridedama, kad šiuolaikiškai ir kokybiškai įrengtas butas parduodamas su visais baldais bei buitine technika, todėl nereikalauja papildomų investicijų.
Skelbime taip pat akcentuojama, kad dideli panoraminiai langai užtikrina daug natūralios šviesos, o atviras balkonas ir sandėliukas suteikia papildomo komforto kasdienybėje.
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Visą skelbimą galima pamatyti ČIA
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