Žinomi žmonės mini Tėvo dieną: socialiniuose tinkluose – jautrūs sveikinimai

Socialiniuose tinkluose nuo pačio ryto plūsta sveikinimai tėvams,jautriais įrašais dalijasi ir patys tėčiai.
Itin jautriu įrašu skirtu tėčiui muzikantui Petrui Kazlauskui socialiniuose tinkluose pasidalijo jo dukra dainininkė Ingrida.
„Su nuoširdžiausiu dėkingumu ir begaline meile sveikinu savo mylimą Tėtį Petrą su Tėvo diena.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Noriu iš visos širdies padėkoti už viską – už tai, kad visada esate šalia, už rūpestį, kasdienį globėjiškumą, meilę, ramybę, kuria spinduliuojate ir visada palaikote.
Amžinai būsiu dėkinga už Jūsų dėka atrastą nuostabų muzikos ir kūrybos pasaulį.
Susiję straipsniai
Linkiu kuo daugiau laimingų kasdienybės akimirkų, šypsenų, stiprios sveikatos, skambių dainų. Tegul gyvenimas Jus džiugina visu gėriu, kurį dovanojate mums“, – rašė ji.
Su tėčio diena trenerį Andrių Pauliukevičių sveikino ir jo žmona Ilka. Pora neseniai susilaukė antrosios atžalos.
„Su Tėčio diena, mūsų brangus tėti! Ačiū, kad skiri mums tiek daug savo laiko, ačiū, kad padedi mums augti sveikoms ir stiprioms.
Esi nuostabiausias tėtis, kokį tik galėtume turėti! Mes tavęs mylime!“, – gražių žodžių negailėjo ji.
O štai verslininkas Mindaugas Lipnius gražų įrašą skyrė savo trims vaikams. Pasidalijęs keletų akimirkų su atžalomis jis rašė: „Tėvo diena – ir viskas, kas man iš tikro svarbu..“.
Tėčiui skirtą sveikinimą socialiniuose tinkluose publikavo ir choreografė Anželika Cholina.
„Jis išmokė mus dirbti ir gyventi aukštesnės idėjos vardan. Ir dar — niekad nieko nebijoti.
Į klausimą „kodėl mums sekasi?“, atsakome — todėl, kad mus augino TĖVAS idealistas, kuris visą gyvenimą drįso svajoti apie tai, ko nėra ir visada tikėjo pasauliu geresniu, nei jis yra…
Su Tėvo diena, Pa!“, – jautriai rašė ji.
Tėvo dienabirželisSimona Lipnė
Rodyti daugiau žymių