Apie žmonos dingimą Filipinuose pranešęs G. Volkavičius pasidalijo naujausia žinia

Dabar Gytis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo naujausia informacija.
Vyras su džiaugsmu pranešė, kad jam pagaliau pavyko susisiekti su savo sutuoktine, šalia kurios namų Filipinuose įvyko stiprus žemės drebėjimas.
Paaiškėjo, kad jo žmona Janesa – gyva ir sveika, dėl nelaimės ji nenukentėjo.
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Vis dėlto Gytis neslėpė, kad naktis buvo bemiegė, nes žmona buvo dingusi ilgą laiką.
„Vaizdai buvo baisūs. Mane pažadino Michelle, tai buvo labai anksti. Praktiškai aš turėjau bemiegę naktį.
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Kažkaip nerimavau, nes man ji labai ilgai neatsiliepė. Jau visko prisigalvojau, nes iš pradžių buvo geras signalas, bet ji neatsiliepė, o paskui net signalo nebuvo.
Viskas yra gerai, žinia gera. Ji tuo metu buvo draugės namuose, jautė žemės drebėjimą, bet ne tokį stiprų, koks buvo epicentre. Jų zonoje pastatai negriuvo“, – gerą žinią pranešė jis.
Primename, kad pirmadienio rytą Gytis pasidalijo žinia apie tai, kad negali susisiekti su žmona.
„Šiandien pirmoji mokyklos diena Filipinuose mokiniams baigėsi tragedija dėl žemės drebėjimo.
Mano žmonos Jenesos Mindanao salą, netoli mūsų santuokos vietos Kotabato regione, Filipinų pietuose, supurtė 7,8 balo žemės drebėjimas, paskelbti cunamių perspėjimai.
Žmona neatsiliepia ir jau nėra jokio signalo. Tikiuosi, kad ji buvo evakuota ir jos telefonas tiesiog išsikrovė. Tikiuosi geriausio.
Ji neatsako jau 7 valandas ir niekaip su ja nesusisiekiu, jau nebėra ir ryšio“, – nerimavo Gytis.
Kaip skelbė BBC, pirmadienio rytą Filipinuose esančią Mindanao salą nusiaubė galingas žemės drebėjimas (7,8 balo). Naujausiais duomenimis, dėl stichijos mirė 19 asmenų, o apie 130 sužeisti.
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