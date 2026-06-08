Dėl paskelbto oro pavojaus Jeruzalėje viešinčiam S. Vaitulioniui teko leistis į priedangą: „Pabudome nuo pranešimų“

Pirmadienio naktį Jeruzalėje, kur apsistojęs ir S. Vaitulionis, aidėjo perspėjamosios sirenos. Viešbučio svečiams buvo nurodyta laikinai persikelti į priedangą, tačiau, kaip pasakoja pats laidų vedėjas, situacija vyko ramiai ir be panikos – žmonės aiškiai žinojo, kaip elgtis.
Apie patirtį Izraelyje S. Vaitulionis sutiko papasakoti portalui Lrytas.
„Kaip ir visi Izraelyje, šiandien pabudome nuo pranešimų telefonuose, kad reikia ruoštis eiti į priedangą. Greitai atsikėlėme, apsirengėme ir laukėme tolimesnių nurodymų. Vėliau gavau pranešimą, kad jau reikėtų eiti į priedangą. Labai greitai visas viešbutis nusileido į priedangą, esančią požeminiame antrame aukšte.
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Visi reagavome ramiai, be panikos. Ypač iš vietinių žmonių elgsenos matėsi, kad jie į tokius perspėjimus reaguoja ramiai – tai tapusi jų kasdienybės dalimi. Niekas nekėlė panikos“, – portalui Lrytas pasakojo S. Vaitulionis.
Kiek vėliau lauke pasigirdo sirenos, tačiau situacija buvo greitai suvaldyta.
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„Tiesiog išlaukėme kurį laiką priedangoje, o vėliau gavome pranešimą, kad pavojus atšaukiamas ir gyvenimas grįžta į savo vėžes. Visi ėjome pusryčiauti“, – dalijosi jis.
Pasak S. Vaitulionio, didelį saugumo jausmą kuria itin aiški ir operatyvi informacijos sistema.
„Informacija į telefonus pateikiama labai greitai ir aiškiai. Kiekviename viešbučio aukšte aiškiai nurodyta, kur yra priedanga. Esu su delegacija iš įvairių Europos valstybių – visi kartojo tą patį: informacija pateikiama labai gerai, viskas vyksta koordinuotai. Tai padeda išvengti nereikalingos įtampos – žmonės žino, ką daryti, todėl nėra chaoso ar isterijos“, – kalbėjo jis.
Anot jo, visas procesas truko apie pusantros valandos, o diena, pasak jo, tęsis pagal suplanuotą darbotvarkę.
„Po to viskas grįžo į įprastas vėžes – žmonės grįžo prie darbų, viešbutis pusryčiavo, o mūsų suplanuota diena nesikeitė – laukia susitikimai ir ekskursijos“, – sakė S. Vaitulionis.