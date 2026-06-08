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Iš G. Volkavičiaus – nerimą kelianti žinia: dingo į Filipinus išvykusi žmona

2026 m. birželio 8 d. 14:28
Lrytas.lt
Tris filipinietes žmonas turintis Gytis Volkavičius pasidalijo nerimą keliančia žinia – į gimtuosius namus kuriam laikui išvykusi jo mylimoji Janesa neatsako į skambučius.
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G. Volkavičius tikino, kad pirmadienio rytą šalia Janesos namų įvyko stiprus žemės drebėjimas, po kurio ji nebeatsako į skambučius ir žinutes.
Apie tai jis prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
„Šiandien pirmoji mokyklos diena Filipinuose mokiniams baigėsi tragedija dėl žemės drebėjimo.

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Mano žmonos Jenesos Mindanao salą, netoli mūsų santuokos vietos Kotabato regione, Filipinų pietuose, supurtė 7,8 balo žemės drebėjimas, paskelbti cunamių perspėjimai.
Žmona neatsiliepia ir jau nėra jokio signalo. Tikiuosi, kad ji buvo evakuota ir jos telefonas tiesiog išsikrovė. Tikiuosi geriausio.
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Ji neatsako jau 7 valandas ir niekaip su ja nesusisiekiu, jau nebėra ir ryšio“, – nerimavo Gytis.
Kaip skelbė BBC, pirmadienio rytą Filipinuose esančią Mindanao salą nusiaubė galingas žemės drebėjimas (7,8 balo).
Naujausiais duomenimis, dėl stichijos mirė 19 asmenų, o apie 130 sužeisti.
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