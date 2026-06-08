Iš G. Volkavičiaus – nerimą kelianti žinia: dingo į Filipinus išvykusi žmona

G. Volkavičius tikino, kad pirmadienio rytą šalia Janesos namų įvyko stiprus žemės drebėjimas, po kurio ji nebeatsako į skambučius ir žinutes.
Apie tai jis prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
„Šiandien pirmoji mokyklos diena Filipinuose mokiniams baigėsi tragedija dėl žemės drebėjimo.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Mano žmonos Jenesos Mindanao salą, netoli mūsų santuokos vietos Kotabato regione, Filipinų pietuose, supurtė 7,8 balo žemės drebėjimas, paskelbti cunamių perspėjimai.
Žmona neatsiliepia ir jau nėra jokio signalo. Tikiuosi, kad ji buvo evakuota ir jos telefonas tiesiog išsikrovė. Tikiuosi geriausio.
Susiję straipsniai
Ji neatsako jau 7 valandas ir niekaip su ja nesusisiekiu, jau nebėra ir ryšio“, – nerimavo Gytis.
Kaip skelbė BBC, pirmadienio rytą Filipinuose esančią Mindanao salą nusiaubė galingas žemės drebėjimas (7,8 balo).
Naujausiais duomenimis, dėl stichijos mirė 19 asmenų, o apie 130 sužeisti.
žmonosstichijažemės drebėjimas
Rodyti daugiau žymių