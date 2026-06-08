Komikui Dominykui Klajumui pareikšti įtarimai dėl neapykantos kurstymo

Portalo publikacijoje teigiama, kad apie pareikštus įtarimus tinklalaidėje „Koks skirtumas“ pranešė pats D. Klajumas.
Teisėsauga D. Klajumo, kito komiko Antano Kisliako ir scenaristo Andriaus Zimaičio atžvilgiu tyrimą pradėjo po to, kai vyrai maždaug prieš metus tinklalaidėje pajuokavo apie žemaūgius žmones.
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