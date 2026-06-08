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Komikui Dominykui Klajumui pareikšti įtarimai dėl neapykantos kurstymo

2026 m. birželio 8 d. 15:45
Prokuratūra praėjusią savaitę komikui Dominykui Klajumui pareiškė įtarimus dėl neapykantos kurstymo, paskelbė portalas „Delfi“.
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Portalo publikacijoje teigiama, kad apie pareikštus įtarimus tinklalaidėje „Koks skirtumas“ pranešė pats D. Klajumas.
Teisėsauga D. Klajumo, kito komiko Antano Kisliako ir scenaristo Andriaus Zimaičio atžvilgiu tyrimą pradėjo po to, kai vyrai maždaug prieš metus tinklalaidėje pajuokavo apie žemaūgius žmones.
Kaip nurodoma Baudžiamajame kodekse, tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos arba įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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