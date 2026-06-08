M1 eteryje – pokyčiai: grįžta puikiai pažįstamas garsus radijo duetas

Priešingai – į gausų būrį klausomiausios šalyje radijo stoties žvaigždžių grįžta puikiai klausytojams pažįstamas balsas Silva Rindzevičiūtė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Klausytojai ją žino jau keliolika metų – dirbo ir M1, ir „Lietuje“, taip pat M1 PLIUS, ir kitose lietuviškose radijo stotyse. Nuo šiandien į M1 grįžta ne tik S.Rindzevičiūtė, bet ir jųdviejų su S.Jasevičiūte duetas. Šiokiadieniais jos dviese ves naują laidą „Skaivos ir Silvos šou“.
„Esu labai Išsiilgusi radijo, pasiilgusi klausytojų ir tiesioginio eterio magijos. Grįžtu tarsi po ilgo išsiskyrimo pas seną meilę. Tad labai nekantriai ir su dideliu džiaugsmu laukiu pirmojo eterio“, – džiugiomis naujienomis dalijasi S. Rindzevičiūtė.
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Nebe pirmas kartas
„Mes puikiai pažįstamos – anksčiau drauge vedėme laidą „Dvi pusės“. Tie laikai buvo faini, nes mes buvome galingas radijo duetas, kuris abejingų nepaliko – mūsų arba nekentė, arba mylėjo. Ir mums tai visai patiko, nes dėmesio sulaukėm daug, o abi esam moterys, kurios dėmesį mėgsta. Noriu tikėti, kad Silva manęs pasiilgo. Bent jau aš tai tikrai pasiilgau tos geros moteriškos energijos eteryje. Moterų labai trūko M1, nes ilgus metus aš čia buvau likusi vienintelė“, – pasakoja Skaiva.
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„Su Skaiva man buvo dirbti labai įdomu, ji yra radijo profesionalė, protinga, turinti savo tvirtą nuomonę ir puikiai mokanti valdyti auditoriją. Nešiojuosi daug smagių prisiminimų iš mūsų darbo kartu. Pavyzdžiui, kaip kartą jai per gimtadienį suorganizavau masažuotoją, kuris jai masažą atliko tiesioginio eterio metu. Taip pat esame viešai susilažinusios numesti po kelis kilogramus svorio prieš vasarą ir kasdien eterio metu lipdavome ant svarstyklių svertis, o tada turėdavom pasakyti klausytojams skaičių. Baisiausia būdavo lipti ant svarstyklių pirmadieniais, po savaitgalio“, – juokiasi Silva.
Pastaruoju metu ji buvo dingusi iš viešumos. Nuo šiol jai teks darbą radijuje derinti su vieno globalaus prekės ženklo socialninių tinklų specialistės pareigomis. Čia S.Rindzevičiūtė žmonėms pasakoja apie technologijas ir dirbtinį intelektą.
O kuo gi nustebins ir iš kitų išsiskirs naujoji laida „Skaivos ir Silvos šou“?
„Ačiū Silvai, kuri nusileido ir leido mano vardą rašyti pirmą. Juokauju, tai nesvarbu, mes esam lygiavertės partnerės, kurios viena kitą papildo. Laida bus smagi, čia plepėsime rimtomis ir nelabai rimtomis temomis, spręsime problemas, žaisime žaidimus ir, žinoma, provokuosime klausytojus, ką mes mokame tikrai tobulai. Norite, kad darbo pabaiga ateitų greičiau? Įsijunkite mus ir laikas prabėgs akimirksniu“, – laidos koncepciją pristato S.Jasevičiūtė.
„Mūsų laida skirsis nuo kitų tuo, kad ją ves Skaiva ir Silva. Kaip ir pirmą kartą mūsų laidos šūkis buvo vieni myli, kiti – nekenčia, bet abejingų nėra, taip bus ir šįkart. Tikiu, kad turėjome savo ištikimų klausytojų ratą, kuriems buvo gaila, kai mūsų duetas iširo ir gali būti, kad jie su malonumu mus vėl įsijungs. Abi turime daug eterio patirties ir žinome, kaip sudominti klausytojus. Galime būti aštrios, provokuojančios, galime pasiginčyti, mėgstame viena kitą paerzinti, bet tuo pačiu eteryje būsime kaip geros draugės, kurios kalba apie viską: vyrus, moteris, santykius, gyvenimiškus dalykus, problemas, dramas. Čia save atpažinti galės kiekvienas. Nuobodu su mumis tikrai nebus“, – žada Silva.
Naujoji laida „Skaivos ir Silvos šou“ M1 eteryje skambės kiekvieną darbo dieną nuo 13 valandos.