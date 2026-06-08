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Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys kaitina kraują: paviešino vulgarų kadrą

2026 m. birželio 8 d. 13:57
Lrytas.lt
Panašu, kad verslininkė, vizažistė Oksana Pikul (42 m.) ir jos mylimasis, kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) mėgsta stebinti gerbėjus. Šį kartą Tailande laiką kartu leidžianti pora paviešino stulbinantį kadrą, kuriame atvirai demonstravo aistrą.
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O. Pikul „Instagram“ paskyroje pasirodė nuotraukos, kuriose įamžintos jųdviejų akimirkos saulėtame Tailande.
Kai kuriuose kadruose pora demonstravo aistringus bučinius, tačiau viena nuotrauka kaip reikiant patraukė internautų dėmesį.
Joje matyti, kaip Dominykas laiko Oksanai už krūtinės.

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Provokuojantį kadrą jiedu užfiksavo paplūdimyje, Oksanai vilkint maudymosi kostiumėlį.
Kvapą gniaužiančias akimirkas jiedu užfiksavo Dominykui besiruošiant kovai Tailande.
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Kol D. Dirksčio laukia svarbi kova, panašu, kad kartu su mylimąja O. Pikul jiedu išnaudoja kiekvieną minutę kartu.
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