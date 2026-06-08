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S. Stavickio-Stano įrašas sujaudino tūkstančius: ne vieną privertė išspausti ašarą

2026 m. birželio 8 d. 11:26
Lrytas.lt
Sekmadienį lietuviai minėjo Tėvo dieną, kurios metu socialiniuose tinkluose netrūko gražių žodžių, linkėjimų ir tėčiams skirtų padėkų. Tiesa, internautų dėmesį prikaustė dainininko Stanislavo Stavickio-Stano (44 m.) paviešintas vaizdo įrašas, ne vieną privertęs nubraukti ašarą.
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Savo „Facebook“ paskyroje atlikėjas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame jis įsiamžino kartu su kitais tėčiais.
Visi jie sudainavo legendinę Bryano Adamso dainą „All For Love“.
„Mūsų mokyklos tėčiai įrašė dainą savo vaikams.

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Ir Tėvo dienos proga galiu pasakyti – man garbė stovėti šalia šito mane peraugusio žmogaus.
Ir man garbė matyti kitus tėčius, kuriems dainavimas ar filmavimasis vaizdo klipe kainavo daugiau nervų nei galite įsivaizduoti.
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Bet kurie dėl savo vaikų tai padarė!
Nes jei pasaulyje yra žmonių, kurie tave vadina Tėčiu, tavo gyvenimas niekada nebus beprasmis <...>“, – rašė S. Stavickis-Stano.
Įrašas sužavėjo tūstančius – mygtuką „patinka“ paspaudė beveik 6 tūkst. žmonių.
Internautai negailėjo ir emocingų reakcijų – po įrašu pasipylė pagyros dainą atlikusiems tėčiams.
„Beprotiškai jautru ir gražu“, – rašė vienas internautas.
„Nerealiai kieti Tėčiai!“, – pridūrė kita.
„Esat tikri šaunuoliai. Graži idėja ir rezultatas. Spaudžiu ranką už drąsą perlipant per save“, – gyrė dar viena.
„Kaip smagu klausyti ir gera matyti tėčius su savo vaikais tokioje bendrystėje. Nuostabus atlikimas“, – rašė kita.
„Iki ašarų... kažkas dieviškai gražaus...“, – stebėjosi dar viena.
Stanislavas Stavickis-StanoTėvo dienavaizdo įrašas
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