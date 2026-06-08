Vaidas Baumila tapo meilės ekspertu: ves pamokas visoje Lietuvoje

„Naujas gyvenimas“ – tai šiuolaikinė komedija apie santykius, pasirinkimus ir bandymus pradėti iš naujo, apie ribinius pasiūlymus, šeimos dinamiką, meilę, santykius ir tai, kaip juos reikia nuolat puoselėti. Spektaklyje, kuriame susitinka aktoriai Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas, Emilija Latėnaitė ir komedijos scenoje sėkmingai debiutavęs Vaidas Baumila, netrūksta netikėtų posūkių, taiklaus humoro ir absurdiškų situacijų, kuriose žiūrovai atpažįsta save ir artimuosius.
Spektaklio režisieriaus B. Latėno teigimu, komedijos sėkmę lėmė ne tik aktualios temos, bet ir nuoširdus ryšys su publika: „Kiekvieno pasirodymo metu žiūrovų reakcijos tampa savotiška spektaklio dalimi, o gyvas bendravimas tarp scenos ir salės sukuria atmosferą, dėl kurios žmonės nori sugrįžti dar kartą“.
Sezono uždarymo vakarą Vilniuje netrūko žinomų veidų – pirmose eilėse juoko ašaras šluostėsi Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas su žmona, komikas Olegas Šurajevas, nuomonės formuotoja Simona Lipnė, sportininkas, reperis ir aktorius Ironvytas bei kiti gerai žinomi svečiai.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Vieną pagrindinių vaidmenų spektaklyje sukūręs charizmatiškas dainų autorius ir atlikėjas V. Baumila į savo gyvenimo aprašymą dabar tikrai gali įterpti ir aktoriaus profesiją. „Naujas gyvenimas“ jam buvo debiutas komedijinio teatro scenoje, tačiau pirmas blynas tikrai neprisvilo. Talentingas menininkas neslepia, kad publikos priėmimas pranoko lūkesčius.
„Kai vaidinome pirmą kartą, tikėjomės, kad žmonės atpažins save spektaklio situacijose. Dabar matome, kad jie ne tik juokiasi, bet ir išsineša kažką asmeniško. Kiekvienas vakaras buvo skirtingas, tačiau emocija po spektaklių visada liko ta pati, atrodė, kad salėje kartu gyvenome vieną tikrą ir absurdišką istoriją, kurios niekam nelinkėčiau. Labai džiaugiuosi, kad vasarą ir rudenį spektaklį rodysime vėl ir galėsime pasimatyti su dar daugiau žmonių visoje Lietuvoje“, – juokiasi V. Baumila.
Susiję straipsniai
Spektaklis „Naujas gyvenimas“ šiais metais bus parodytas net dvylikoje Lietuvos miestų. Liepą kūrybinė grupė aplankys Nidą, spalį – Kretingą, Kauną ir Šiaulius, lapkritį užsuks į Mažeikius, Telšius, Kėdainius, Ukmergę, Birštoną ir Marijampolę, o gruodį vėl sugrįš į Kauną ir užbaigs turą Jonavoje ir Klaipėdoje.
Bilietus į teatro komediją „Naujas gyvenimas“ jau galima įsigyti www.kakava.lt.
Artimiausios datos:
Liepos 21 d. – Nida;
Spalio 17 d. – Kretinga;
Spalio 25 d. – Kaunas;
Spalio 29 d. – Šiauliai;
Lapkričio 6 d. – Mažeikiai;
Lapkričio 7 d. – Telšiai;
Lapkričio 14 d. – Kėdainiai;
Lapkričio 25 d. – Ukmergė;
Lapkričio 27 d. – Birštonas;
Lapkričio 28 d. – Marijampolė;
Gruodžio 1 d. – Kaunas;
Gruodžio 5 d. – Jonava;
Gruodžio 11 d. – Klaipėda.