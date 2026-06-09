Ant Neries upės kranto – treniruotė žinomoms moterims: V. Macijauskienė supažindino su sveika gyvensena

Viršelį papuošė funkcinės medicinos ekspertė, „Inner“ platformos įkūrėja Viktorija Macijauskienė. Susirinkusioms ji leido pažinti tai, kuo, kaip pati sako, gyvena jau daug metų.
Viešnias pasitiko salėje išdėlioti jogos kilimėliai. Šalia jų – naujausi „ELLE Lithuania“ numeriai, „Equa“ greipfrutų skonio elektrolitai ir truputį gazuoto, gaivaus, prarastus mineralus padedančio grąžinti vandens „Hermis“ buteliukai.
Aplink moterų laukė dar daugiau dovanų, skirtų jų sveikatai. „Heliocare“ pristatė inovatyvią, patentuotomis technologijomis paremtą fotoimuninės apsaugos produktų liniją, pritaikytą skirtingiems odos tipams ir poreikiams, apsaugančią odą nuo UVA, UVB, matomos šviesos ir infroraudonųjų spindulių.
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Netoliese buvo galima rasti ir „Ecosh“ – inovatyvius, švarios sudėties ir pažangių formulių maisto papildus be cheminių rišiklių, konservantų ir kitų nereikalingų cheminių priedų.
Daug dėmesio mineralams ir vitaminams V. Macijauskienė skyrė ir savo paskaitoje. Anot jos, vienas reikšmingiausių šiuolaikinio gyvenimo būdo veiksnių, darančių įtaką sveikatai, yra lėtinis stresas. Lėtinis stresas gali didinti magnio poreikį ir būti susijęs su mažesnėmis magnio atsargomis organizme.
Pastarąjį, daugiau nei 300 fermentinių reakcijų dalyvaujantį mineralą galima rasti moliūgų sėklose, špinatuose, juodajame šokolade, migdoluose, anakardžio riešutuose, avokaduose ir kituose produktuose. Kalbėdama apie kasdienę mitybą, specialistė patarė į ją įtraukti ir brokolius bei žiedinius kopūstus – šiose daržovėse esančios medžiagos padeda organizmo detoksikacijos sistemoms neutralizuoti ir pašalinti kai kuriuos potencialiai kenksmingus junginius.
V. Macijauskienė išskyrė, jog moters organizmą itin veikia jos ciklai. Pavyzdžiui, ovuliacijos laikotarpiu dalis moterų gali pastebėti didesnį socialinį aktyvumą, energiją ar libido, tad šis laikotarpis itin tinkamas svarbiems pokalbiams, deryboms, vidutinio-aukšto intensyvumo treniruotėms. Tuo metu rekomenduojama rinktis spalvotas daržoves, uogas, riebią žuvį. Tuo tarpu paskutinę ciklo savaitę dalis moterų gali pastebėti didesnį jautrumą, nuovargį ar emocinį reaktyvumą, todėl kai kurioms gali būti naudingas ramesnis tempas, siūloma užsiimti refleksija, planų peržiūra, vaikščiojimu, jogos treniruotėmis. Šiuo laikotarpiu verta pasirūpinti pakankamu geležies, baltymų ir kitų kraujodarai svarbių maistinių medžiagų kiekiu.
Kaip atrodo sveika dienotvarkė? Pasak specialistės, ryte rekomenduojama kuo anksčiau po pabudimo gauti natūralios dienos šviesos, pavalgyti subalansuotus ir maistingus pusryčius, lėkštėje nepamiršti baltymų, kavos gėrimą atidėti bent vieną valandą. Per pietus žmogaus organizmas yra linkęs geriausiai virškinti maistą, tad šis metas labiausiai tinkamas šiltam, maistingam valgiui.
Po jo rekomenduojama iki 15 minučių pasivaiksčioti lauke. Vakarieniauti reikėtų likus 2–3 valandoms iki miego. Taip pat rekomenduojama rinktis silpnesnę, šiltesnę šviesą, o ekranus prigesinti likus valandai iki miego. Išsimiegama geriausiai, kai einama miegoti tuo pat metu. Idealus miegamasis – tamsus, vėsus, jame vyrauja 18–19 laipsnių Celsijaus temperatūra.
Po paskaitos dalyvių laukė intensyvi V. Macijauskienės sporto treniruotė, laikas sau – meditacinė patirtis, kurią papildė varpelių ir gamtos garsai, bei dar daugiau dovanų. Šias įsteigė lietuviškas, organiškas ir pažangus odos priežiūros ženklas „Naiora Skin“, jaukumo ir kokybiško poilsio patirtį namuose kuriantis prekės ženklas „Decoflux“ ir vienas didžiausių privačios sveikatos priežiūros centrų „Meliva“.
Viktorija Buder-MacijauskienėEllerenginys
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