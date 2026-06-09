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Išvydusi D. Montvydo pasirodymą užsienietė neteko žado: jos reakcija plinta internete

2026 m. birželio 9 d. 10:49
Lrytas.lt
Paskutinėmis gegužės dienomis sostinę drebino šaltibarščių festivalis „Vilnius Pink Soup Fest“, kuriame netrūko pramogų bei garsių atlikėjų pasirodymų. Šis renginys sudomino ne tik lietuvius, bet ir pritraukė tūkstančius užsieniečių.
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Akimirkomis iš festivalio jie dalijosi ir socialiniuose tinkluose. Štai „TikTok“ plinta vienos užsienietės paviešinta akimirka iš Donato Montvydo pasirodymo.
Pasidalijusi vaizdo įrašu iš atlikėjo koncerto, ji neslėpė susižavėjimo dainininku.
„Kai esi užsienietis, ką tik atradęs Donatą Montvydą ir staiga įsimylėjęs lietuvišką žvaigždę“, – šalia vaizdo įrašo rašė ji.

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Šis įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei 14 tūkst. žmonių ir sulaukė komentarų.
Daugelis jų buvo kupini susižavėjimo ne tik Donato Montvydo pasirodymu, bet ir nostalgiškų prisiminimų.
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„Jo „Eurovizijos“ era buvo tiesiog beprotiška“, – rašė vienas komentatorius.
Kita internautė juokaudama pridūrė: „Jis mums yra kaip Justinas Bieberis.“
„Kai man buvo kokie trylika, jis buvo mano simpatija. Tikra nostalgija“, – rašė kita internautė.
Donatas MontvydasKoncertassusižavėjimas

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