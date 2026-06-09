Išvydusi D. Montvydo pasirodymą užsienietė neteko žado: jos reakcija plinta internete

Akimirkomis iš festivalio jie dalijosi ir socialiniuose tinkluose. Štai „TikTok“ plinta vienos užsienietės paviešinta akimirka iš Donato Montvydo pasirodymo.
Pasidalijusi vaizdo įrašu iš atlikėjo koncerto, ji neslėpė susižavėjimo dainininku.
„Kai esi užsienietis, ką tik atradęs Donatą Montvydą ir staiga įsimylėjęs lietuvišką žvaigždę“, – šalia vaizdo įrašo rašė ji.
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Šis įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei 14 tūkst. žmonių ir sulaukė komentarų.
Daugelis jų buvo kupini susižavėjimo ne tik Donato Montvydo pasirodymu, bet ir nostalgiškų prisiminimų.
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„Jo „Eurovizijos“ era buvo tiesiog beprotiška“, – rašė vienas komentatorius.
Kita internautė juokaudama pridūrė: „Jis mums yra kaip Justinas Bieberis.“
„Kai man buvo kokie trylika, jis buvo mano simpatija. Tikra nostalgija“, – rašė kita internautė.