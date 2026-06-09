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L. Lekavičius ir M. Kuzminskas paplūdimyje užsiėmė netikėta veikla: nustebino ne vieną

2026 m. birželio 9 d. 20:30
Lrytas.lt
Šiuo metu Atėnų „AEK“ komandos vardą ginantys krepšininkai Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas nustebino sekėjus.
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Panašu, kad po darbų sportininkai mėgsta kartu leisti laiką po kaitria Graikojos saule.
Įrašu, ką jie veikė paplūdimyje, socialiniuose tinkluose pasidalijo Luko žmona Melina.
Jame matyti, kaip kepinant saulei iš pradžių į jogos poziciją Mindaugas pakėlė Luką, o vėliau Lukas Meliną.

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„Išsiaiškinkime tai balsuodami. Kas tai daro geriau?“, – prie įrašo šmaikščiai pridėjo L. Lekavičiaus žmona.
Panašu, kad kompanija puikiai leidžia laiką – vaizdo įraše netrūko šypsenų ir gerų emocijų.
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