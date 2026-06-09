L. Lekavičius ir M. Kuzminskas paplūdimyje užsiėmė netikėta veikla: nustebino ne vieną

Panašu, kad po darbų sportininkai mėgsta kartu leisti laiką po kaitria Graikojos saule.
Įrašu, ką jie veikė paplūdimyje, socialiniuose tinkluose pasidalijo Luko žmona Melina.
Jame matyti, kaip kepinant saulei iš pradžių į jogos poziciją Mindaugas pakėlė Luką, o vėliau Lukas Meliną.
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„Išsiaiškinkime tai balsuodami. Kas tai daro geriau?“, – prie įrašo šmaikščiai pridėjo L. Lekavičiaus žmona.
Panašu, kad kompanija puikiai leidžia laiką – vaizdo įraše netrūko šypsenų ir gerų emocijų.
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