ŽmonėsVeidai ir vardai

Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo Jessica Shy

2026 m. birželio 9 d. 12:07
Lrytas.lt
Viena populiariausių šalies atlikėjų Jessica Shy gali džiaugtis ne tik milžinišku gerbėjų palaikymu, bet ir įspūdingais finansiniais pasiekimais. Tą rodo viešai paskelbta ataskaita, kurioje nurodyti skaičiai ne vieną gali nustebinti.
Daugiau nuotraukų (21)
Kaip skelbia rekvizitai.lt, atlikėjos vardu veikianti mažoji bendrija „Jessica Shy“ 2025-aisiais uždirbo daugiau nei pusę milijono eurų grynojo pelno.
Nurodoma, kad 2025 m. mažosios bendrijos pardavimo pajamos siekė apie 727 tūkst.
Tuo tarpu atlikėjos verslo grynasis pelnas siekė apie 530,5 tūkst. eurų.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

Tiesa, didesnės sėkmės atlikėja sulaukė 2024-aisiais. Tada jos grynasis pelnas viršijo 616 tūkst. eurų.
Nepaisant to, akivaizdu, kad Jessica Shy kasmet užtikrintai ir sėkmingai kyla į muzikinės karjeros aukštumas.
Susiję straipsniai
„TikTok“ plinta jautrus V. Šiškausko vaizdo įrašas: peržiūrėjo tūkstančiai

„TikTok“ plinta jautrus V. Šiškausko vaizdo įrašas: peržiūrėjo tūkstančiai

Irūna Puzaraitė-Čepononienė parodė mamą ir nustebino internautus: jos – lyg du vandens lašai

Irūna Puzaraitė-Čepononienė parodė mamą ir nustebino internautus: jos – lyg du vandens lašai

Akvilė Kisielienė ir krepšininkas Laimonas Kisielius laukia antro vaikelio

Akvilė Kisielienė ir krepšininkas Laimonas Kisielius laukia antro vaikelio

2022 m. jos grynasis pelnas siekė apie 188 tūkst. eurų, o per tris metus jis išaugo maždaug trigubai.
Jessica Shy, MB apyvarta.<br>rekvizitai.lt nuotr. Daugiau nuotraukų (21)
Jessica Shy, MB apyvarta.
rekvizitai.lt nuotr.
Jessica ShyuždarbisKarjera
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.