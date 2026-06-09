Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo Jessica Shy

Kaip skelbia rekvizitai.lt, atlikėjos vardu veikianti mažoji bendrija „Jessica Shy“ 2025-aisiais uždirbo daugiau nei pusę milijono eurų grynojo pelno.
Nurodoma, kad 2025 m. mažosios bendrijos pardavimo pajamos siekė apie 727 tūkst.
Tuo tarpu atlikėjos verslo grynasis pelnas siekė apie 530,5 tūkst. eurų.
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Tiesa, didesnės sėkmės atlikėja sulaukė 2024-aisiais. Tada jos grynasis pelnas viršijo 616 tūkst. eurų.
Nepaisant to, akivaizdu, kad Jessica Shy kasmet užtikrintai ir sėkmingai kyla į muzikinės karjeros aukštumas.
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2022 m. jos grynasis pelnas siekė apie 188 tūkst. eurų, o per tris metus jis išaugo maždaug trigubai.
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