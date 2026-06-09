Trumpam dingusi O. Pikul sukėlė sekėjams nerimą: prabilo apie Tailande pašlijusią sveikatą

„Instagram“ įrašų ir istorijų pasigedę gerbėjai ėmė klausinėti, kur dingo žinoma moteris ir ar viskas jai gerai.
Galiausiai O. Pikul pati prabilo ir atskleidė, kad poilsis neapsiėjo be nemalonių išbandymų.
„Ačiū, kad pasigendate. Vis gaunu žinučių: „Oksana, kur dingsti, kur dingsti, kur „storiai“. Kur kur... Trečią kartą per visą šitą trumpą laiką čia, Tailande, apsinuodiju.
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Klasika čia su mano jautriu organizmu, bet kad šitaip... Šitaip čia reaguoja.
Jau net vietinių atradau vaistukų, paskui pasidalysiu nuotrauka – išsisaugokite, kas keliausite, kad turėtumėte ekstra atveju“, – „Instagram“ istorijose pasakojo O. Pikul.
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Verslininkė neslėpė, kad tokios patirties nebuvo turėjusi net keliaudama į Egiptą.
„Na čia vanduo... Nežinau, žinokit, man Egipte nėra buvę kaip čia... Trečią kartą. Tai, žodžiu, jeigu vieną kartą persirgote, dar nereiškia, kad kitus kartus bus gerai.
Pavalgai ir viskas. Tai net nebežinau, ką valgyti. Na ką, tokia liekna ir grįšiu visa“, – sekėjams su šypsena pasakojo O. Pikul.
Oksana Pikul-JasaitienėSveikataTailandas
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