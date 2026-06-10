Artėjant šimtmečiui – jautrus susitikimas V. Adamkaus rezidencijoje

Šis susitikimas tapo jautriu tęstinumu jau anksčiau užsimezgusios draugystės. Šįmet, antrąją Šv. Velykų dieną buvo rodomas labdaros koncertas „Už pergalę gyventi ir kurti“, kvietęs susijungti pagalbai tiems, kuriems jos reikia labiausiai – sunkiai sergantiems vaikams, taip pat talentingiems vaikams, kurie dėl įvairių priežasčių savo įgūdžių lavinti negali.
Rimanto Kaukėno paramos fondas jau keturiolika metų globoja kritinėmis ligomis sergančius mažuosius, o Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas teikia pagalbą talentingiems vaikams. Abiejų fondų susitelkimas prasmingai misijai leidžia ištiesti pagalbos ranką šiuo metu susiduriantiems su ligos ar kitokiais iššūkiais – būsimiesiems sportininkams, mokslininkams, dainininkams ar kitų profesijų profesionalams.
Susitikimo metu netrūko šiltų pokalbių, prisiminimų bei dėmesio fondo globojamiems vaikams ir jų šeimoms. Prezidentas Valdas Adamkus visuomet išliko artimas žmonėms, o jo nuoširdus dėmesys bei palaikymas jautriausioms visuomenės grupėms įkvepia ir toliau kurti prasmingas iniciatyvas.
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„Mums tai – ypatingai svarbus ir jautrus susitikimas. Kas kartą Prezidento Valdo Adamkaus palaikymas, nuoširdumas ir žmogiškumas įkvepia ir tampa dar ryškesne vertybe ne tik mūsų fondo komandai, tačiau ir visai bendruomenei, tiems, kurie mus supa ir prisideda prie gražių iniciatyvų“, – teigia Rimantas Kaukėnas.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis simbolizuoja ne tik organizacijų partnerystę, bet ir bendrą siekį telkti visuomenę prasmingiems darbams, puoselėti atjautą, stiprinti pagalbos kultūrą Lietuvoje.
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Artėjantis Prezidento Valdo Adamkaus šimtmetis tampa prasminga proga dar kartą prisiminti vertybes, kurios jungia skirtingas kartas – žmogiškumą, pagarbą, atsakomybę ir rūpestį vieni kitais.
Apie paramos fondą
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ yra labdaros ir paramos fondas, nuo 2012 m. veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, besirūpinantis sergančių vaikų šeimomis ir teikiantis įvairiapusišką pagalbą tiems, kuriems išsūkių gyvenimas nepagailėjo.
Prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
Prisidėti prie Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas
Įm. kodas: 306879693
Sąskaitos nr.: LT827300010188041713
Paskirtis: PARAMA