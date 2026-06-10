Į išskirtinį vakarą Palangoje rinkosi žinomi veidai: renginyje pasirodė ir A. Tapinas

Tiesa, vakaras neapsiribojo vien mada – ne mažiau svarbia jo dalimi tapo ir žymaus skulptoriaus Martyno Gaubo kūrinio „Undinėlė, valganti ledus“ pristatymas. Specialiai apartamentų projektui „Vandens formos“ sukurta skulptūra tapo viso renginio akcentu. Vakarą vedė visuomenininkas Andrius Tapinas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
A. Kuzmickaitės pristatyta kūrybos retrospektyva buvo sudaryta iš skirtingų laikotarpių darbų, kuriuos vienija jūros, pajūrio gamtos ir nuolat kintančių vandens formų tema. Joje susijungė archyviniai dizainerės kūriniai, atspindintys įvairias vandens būsenas, gamtos tekstūras bei pajūrio gamtos spalvinę gamą. Retrospektyvoje taip pat pristatyti modeliai, įkvėpti skirtingų pasaulio šalių ir kultūrų, taip simboliškai atliepiantys projekto „Vandens formos“ architektūroje panaudotas iš įvairių pasaulio kampelių atkeliavusias natūralias medžiagas.
„Jūra man visada buvo kur kas daugiau nei kraštovaizdis. Jūra ir apskritai vanduo man asocijuojasi su gyvybe, judėjimu, nenuspėjamumu ir nuolatine kaita. Ji niekada nebūna tokia pati – skirtingai atrodo įvairiu paros metu, skirtingais metų laikais, nuolat keičiasi jos nuotaika ir spalvos. Būtent todėl jūra yra vienas stipriausių mano kūrybos įkvėpimo šaltinių“, – sako A. Kuzmickaitė.
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Vakaro metu, lydint įspūdingam „Baltijos baleto teatro“, kuriam vadovauja Marija Simona Smolskienė, pasirodymui, buvo atidengta skulptūra „Undinėlė, valganti ledus“, kuri nuo šiol puoš projekto „Vandens formos“ vidinį kiemą.
Ji vaizduoja undinę, simbolizuojančią žmones, kurie yra laisvi savo pasirinkimuose, poelgiuose ir gyvenimo būde. Rankoje laikomi ledai tampa gyvenimo malonumų, spontaniškumo ir gebėjimo mėgautis akimirka simboliu. Formos minkštos, natūralios, sąmoningai nutolusios nuo klasikinio kanono. Kartu renginys pažymėjo ir naują projekto etapą – nuo šiol su visais jo architektūriniais, meno ir interjero sprendimais galima susipažinti gyvai.
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Tiek A. Kuzmickaitės kolekcija, tiek skulptūra atliepia gerokai platesnį užmojį – sukurti išskirtinį, konceptualų ir meno kupiną gyvenamąjį projektą žmonėms, vertinantiems ne tik kokybę, bet ir estetinę aplinką. Projektas kurtas siekiant suformuoti aplinką, kurioje kiekviena detalė prisideda prie išskirtinės gyvenimo patirties ir ypatingo kasdienybės pojūčio.
Projekto „Vandens formos“ centre – vandens tema, atsikartojanti įvairiausiais pavidalais. Ji atsispindi architektūroje, medžiagų pasirinkime, meno kūriniuose ir bendrųjų erdvių sprendimuose. Projekto vidiniame kieme suplanuotas fontanas, fojė erdvėse naudojamos šviesą ir tekėjimą primenančios formos, o skulptūra „Undinėlė, valganti ledus“ simboliškai įprasmina vieną iš vandens formų – ledą. Vandens motyvas čia tampa jungiamąja grandimi tarp meno, architektūros ir kasdienio gyvenimo.
Šią idėją pratęsia ir A. Kuzmickaitės retrospektyva. Kurdama ją dizainerė įkvėpimo sėmėsi ne tik iš vandens, bet ir iš skirtingų pasaulio šalių, iš kurių atkeliavo projekto „Vandens formos“ medžiagos. Kroatijos ir Indijos kalkakmenis, brazilijos ir Irano marmuras, Japonijoje gaminamos rankų darbo molio plytelės bei braziliška „Ipė“ mediena tapo ne tik architektūriniais elementais, bet ir kūrybiniu atspirties tašku kolekcijos spalvoms, faktūroms bei formoms.
„Vandens formos“ – vienas išskirtiniausių šiuo metu Palangoje baigiamų projektų. J. Simpsono gatvėje kylantį vos 33 apartamentų kompleksą kūrė architektai, dizaineriai ir menininkai iš skirtingų sričių, siekdami sukurti vientisą estetinę patirtį. Projekte naudojamos itin retos ir aukščiausios kokybės medžiagos, o bendrųjų erdvių interjerui pasirinkti sprendimai, kuriuos kūrė specialistai, dirbę su tokiais pasauliniais mados ir dizaino vardais kaip „Dior“, „Chanel“ bei „Louis Vuitton“.
Vidiniame kieme suformuotas japoniško sodo įkvėptas kraštovaizdis, o gyventojų kasdienybei numatytos ir aukščiausios klasės paslaugos, tarp jų – konsjeržas, padėsiantis pasirūpinti kasdieniais poreikiais. Projekto kūrėjų teigimu, „Vandens formos“ buvo kuriamos kaip vieta žmonėms, kurie vertina privatumą, estetiką ir išskirtinę gyvenimo kokybę.