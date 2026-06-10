Ieva Voveris pateko į eismo įvykį

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo vaizdu iš įvykio vietos.
Kadre matyti, jog į jos automobilį atsitrenkė kita transporto priemonė.
„Avariją šiandien apturėjom, bet mano mašinai kaip ir nieko. Atsitrenkusi mašina net nebeužsivedė, langas dužo ir oro pagalvės išsprogo“, – trumpai situaciją apibūdino ji.
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Vėliau Instagrame plačiau situaciją nušvietė Ievos dukra. Ji sakė, jog I. Voveris sustojo prie šviesoforo prieš užsidegant raudonam signalui. Iš galo važiavęs automobilis galvojo, jog Ieva dar nestos, todėl atsitrenkė.
Pareigūnai į įvykio vietą nevyko, viską pavyko išspręsti vairuotojams.
Ieva Voverisavarijaeismo įvykis
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