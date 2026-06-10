Jessica Shy gerbėjams pristato netikėtą naujieną: norintiems teks atverti pinigines

Antradienį socialiniuose tinkluose Jessica pasidalijo žinia, kuri akimirksniu sulaukė didelio sekėjų dėmesio. Atlikėja paskelbė kartu su partneriais iš Vokietijos sukūrusi riboto leidimo sportinius batelius, įkvėptus artėjančių koncertų koncepcijos.
„Ruošdamiesi Vingio parko koncertui norėjome sukurti kažką ypatingo. Kartu su kolegomis iš Vokietijos ir prekės ženklu „The Sing Berlin“ pristatome vienetinius sportinius batelius, atspindinčius būsimo pasirodymo idėją. Rugpjūčio 28–29 dienomis juos avėsime ir mes“, – socialiniuose tinkluose skelbė Jessica.
Atlikėja taip pat pabrėžė, kad batelių kiekis bus itin ribotas – visi jie gaminami rankomis, todėl tiek gamyba, tiek pristatymas užtruks ilgiau nei įprastai.
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Išankstiniai užsakymai priimami iki birželio 10-osios vidurnakčio. Projektas sukurtas Berlyne, o bateliai gaminami Portugalijoje.
Taip pat nurodoma, kad ryškių spalvų, specialiai šiam projektui sukurta avalynė kainuoja 210 eurų.
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Naujiena neliko nepastebėta ir tarp sekėjų bei žinomų Jessicos Shy bičiulių.
Šis įrašas sulaukė daugiau nei 6 tūkst. patiktukų, o komentaruose netruko pagyrų ir emocingų reakcijų.
„Wow, va čia tai maksimumas“, – rašė viena sekėja.
Komikas Olegas Šurajevas taip pat trumpai sureagavo: „wow“.
„Labai gražu, esi nuostabi ir geriausia atlikėja pasaulyje“, – antrino dar viena internautė.