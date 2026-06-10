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N. Pareigytė atvėrė širdį apie santuokos išbandymus: „Daug nuoskaudų, ašarų“

2026 m. birželio 10 d. 21:20
Lrytas.lt
Beveik penkiolika metų santuokoje gyvenanti dainininkė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė atsivėrė apie santykius.
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Socialiniuose tinkluose ji paviešino keletą su kadrų su vyru Rimvydu.
Taip pat Nijolė paskelbė ir iškalbingą žinutę, kuria sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Daug visko išgyventa! Daug nuoskaudų, ašarų, skausmo patirta!

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Bet verta stengtis! Verta tikėti, norėti ir nenuleisti rankų, nes šeima yra svarbiausia ! Tfu tfu tfu“, – rašė Nijolė.
Šis įrašas sulaukė daugybės reakcijų ir palaikymo.
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