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O. Pikul paviešino pikantiškas nuotraukas su D. Dirksčiu ir prabilo apie nėštumą

2026 m. birželio 10 d. 17:10
Lrytas.lt
Vizažo meistrė Oksana Pikul ir 18 metų jaunesnis kovotojas Dominykas Dirkstys – labiausiai apkalbama pora pramogų pasaulyje. Paskutinis jų įrašas iš kelionės Tailande ne vieną sekėja privertė spėlioti – ar jie taps tėvais?
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Prieš kelias dienas pora paviešino nuotrauką, kurioje pritūpęs Dominykas glosto pilvą Oksanai. Nuotrauką palydėjo ir nėštukės ikonėlė.
Tačiau dabar O. Pikul visiems patvirtino: jiedu nesilaukia ir tai tebuvo pokštas.
„Visiems, kurie jau rinko vardus – stabdom. Nesilaukiame. Tiesiog skaniai pavalgėm.
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Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysMeilė
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