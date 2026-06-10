O. Pikul paviešino pikantiškas nuotraukas su D. Dirksčiu ir prabilo apie nėštumą

Prieš kelias dienas pora paviešino nuotrauką, kurioje pritūpęs Dominykas glosto pilvą Oksanai. Nuotrauką palydėjo ir nėštukės ikonėlė.
Tačiau dabar O. Pikul visiems patvirtino: jiedu nesilaukia ir tai tebuvo pokštas.
„Visiems, kurie jau rinko vardus – stabdom. Nesilaukiame. Tiesiog skaniai pavalgėm.
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Pilvą bučiavau ne dėl kūdikio, o dėl motyvacijos po vakarienės grįžti į formą.
Ačiū už rūpestį kai bus vaikas, paskelbsime jums pirmiems. Byla baigta.
-Su meile Dominykas & Oksana“, – pranešė ji.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysMeilė
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